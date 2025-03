Lenovo revoluciona los servicios con tecnología inteligente, personalizada y un firme compromiso sostenible

Eficiencia, innovación y sostenibilidad son algunos de los pilares que actualmente sustentan a toda empresa. En el caso del mundo de la tecnología, estos criterios resultan aún más relevantes para que los empleados puedan optimizar su tiempo y llevar a cabo sus tareas de la manera más cómoda y productiva. Lenovo, uno de los referentes del mercado, ha sabido dar respuesta a las demandas de sus clientes lanzando soluciones de última generación.

Para ello, Lenovo ha reenfocado la experiencia del cliente hacia fórmulas dinámicas en las que es posible acompañarle en su día a día y diseñar de forma personalizada un entorno a medida, una infraestructura dimensionada y optimizada, y anticipar cualquier problema. Además, en caso de eventuales problemas, minimizan el tiempo de inactividad gracias a soluciones avanzadas y basadas en Inteligencia Artificial a la rápida respuesta de sus propios equipos de IT.

Todo este catálogo de servicios innovadores -asesoramiento, implementación, gestión y soporte-, en los que la seguridad con Lenovo Thinkshield también está muy presente, se articulan en varios paquetes configurables según las necesidades del cliente, para proteger la cadena de suministro y el ciclo de vida del dispositivo.

Premier Support es una de las opciones más útiles y versátiles del catálogo. Un servicio que goza de un nivel de satisfacción por encima del 90% de los clientes de esta modalidad, según Lenovo, están satisfechos con ella, Este soporte marca la diferencia por su alto nivel de personalización con una prueba de que este tipo de soporte técnico marca la diferencia: responde ante las averías de equipos, mantiene su asistencia las 24 horas del día, ofrece acceso directo a ingenieros técnicos avanzados y o da prioridad a estos clientes en caso de necesitar piezas o mano de obra en el sitio e incluso puede aportar mano de obra in situ, entre otras capacidades exclusivas.

Este paradigma ha modificado también la concepción de la infraestructura informática de toda empresa. Por eso, Lenovo también tiene otro importante conjunto de soluciones basadas en el consumo bajo lo que ha denominado TruScale. Es otra manera de poner en marcha la verdadera transformación digital en todo tipo de compañías, dado que se trata de una fórmula en la que el proceso de adquirir tecnología a cualquier escala, implementarla y gestionarla, todo ello de forma integrada, es más ágil que nunca.

O dicho de otro modo: tranquilidad continua. Esto es así porque estas características permiten que el equipo propio de IT de una empresa pueda centrar sus esfuerzos no en tareas de mantenimiento sino en innovar, algo muy valioso cuando el personal de este campo a veces no es tan numeroso. Así, la seguridad de los equipos, la protección de los datos y, en definitiva, que todo funcione como debe, es lo que garantiza Lenovo Premier Support, clave para un contexto como el actual en el que el trabajo híbrido y el avance de la tecnología exige una atención casi permanente.

Además, todos estos servicios responden ante una filosofía ‘smart’, en la que todo queda optimizado en una doble dirección. Porque por una parte se aplica a la infraestructura, pero también se extiende a todo lo que tiene que ver con las personas: en este sentido, Lenovo pretende “redefinir el papel de la tecnología en la experiencia de usuario”, según la propia empresa. Esto se traduce en entornos más amigables y en una repercusión tangible en términos de negocio: ahorro de costes, mayor facilidad de alcance de KPI o, tan importante o más, la retención del talento y el incremento de la productividad.

Innovación también en sostenibilidad

La comunión entre tecnología y conciencia medioambiental es cada vez más recurrente. Por ello, el espacio para la sostenibilidad en todo este ecosistema de servicios de Lenovo es una constante. Refleja el compromiso de la marca con un futuro mejor para todos, con el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.

Esta meta trasciende su propia actividad y se extiende tanto a sus proveedores, todos ellos con servicios certificados, como a las soluciones que ofrece a sus clientes. Así, se comparte esta hoja de ruta sostenible que, de la mano de la innovación, “debe servir al propósito de mejorar la vida de las personas: debe ser más inclusiva, más respetuosa con el medio ambiente y en constante cambio para el bien de todos”, según el Consejero Delegado de Lenovo, Yang Yuangqing.

Esta ambición se trabaja mediante varias líneas. Por una parte, en todo lo que atañe a la procedencia de la energía que Lenovo utiliza en su actividad; pero también incluye los materiales de los equipos y del packaging, que aboga en este caso por eliminar el plástico y apostar por materiales de origen natural 100% renovables y biodegradables. También es más ligero, lo que redunda en la perseguida reducción de emisiones.

Énfasis en la economía circular

Además, en línea con su compromiso con la sostenibilidad, Lenovo ha implementado programas de valoración y recompra de dispositivos antiguos, una iniciativa que cobra especial relevancia tras el aumento del uso de tecnología durante la pandemia. Este "plan renove" permite a los usuarios devolver equipos en desuso para ser reacondicionados o reciclados de manera responsable, reduciendo así los residuos electrónicos y fomentando la economía circular. Con esta estrategia, Lenovo ofrece una solución práctica y sostenible para gestionar el ciclo de vida de los dispositivos y refuerza su apuesta por un modelo tecnológico más respetuoso con el medio ambiente.

Otro ejemplo de las iniciativas de la marca viene de mano de LISSA (Lenovo Intelligent Solutions and Services Accelerator), que es una innovadora plataforma que impulsa la transformación digital de las empresas con un enfoque sostenible. LISSA combina inteligencia artificial y análisis avanzado para optimizar procesos, reducir el consumo de recursos y promover prácticas más responsables, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad.

En los equipos, donde es inevitable contar con elementos minerales para obtener el máximo rendimiento, Lenovo también ha maximizado su énfasis en moverse con criterios sostenibles y de respeto a los recursos. Para ello, la marca garantiza el uso de materias primas que no provienen de zonas de conflicto. Además, dentro de su gama de servicios, también ofrece la posibilidad de ayudar al cliente al reciclaje de sus equipos al término de su vida útil. Este programa de devolución de productos fue capaz de reciclar 29.000 toneladas solo en el año 2021, según la compañía. Esta política se ajusta al modelo de ‘Reducir, reutilizar y reciclar’ con el que Lenovo impulsa también la economía circular.