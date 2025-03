Único e innovador, así es el primer smartphone que cambia de color según la temperatura

La marca de smaprthones realme vuelve a marcar un hito en el mercado tecnológico: lanza su serie realme 14 Pro, la primera línea de teléfonos del mundo con cambio de color sensible al frío y una cámara con un sistema de triple flash.

Cada vez son más las innovaciones tecnológicas que cambian el diseño y la funcionalidad de los teléfonos inteligentes, haciendo de ellos dispositivos versátiles, intuitivos y perfectamente capaces de soportar todos los usos diarios que le dan los usuarios. Al contar con interfaces intuitivas, los smartphones se han convertido en productos accesibles para una amplia audiencia, desde los más jóvenes hasta los más mayores, hoy en día es prácticamente impensable no llevar un teléfono móvil en el bolsillo.

Ante el imparable avance de la digitalización y el uso de tecnologías revolucionarias, las empresas especializadas en el desarrollo de productos tecnológicos llevan años centrando sus esfuerzos en diseñar, cada poco tiempo, funciones innovadoras que les permitan diferenciar sus productos en un mercado altamente competitivo.

Una de las compañías que ha crecido de forma exponencial en los últimos años ha sido realme, empresa global centrada en la tecnología de consumo y reconocida en todo el mundo por la calidad y el precio de sus smartphones. Ahora, este gigante tecnológico llega con un lanzamiento único y revolucionario: presenta la serie realme 14 Pro, que incluye el realme 14 Pro+ y el realme 14 Pro, la primera línea de teléfonos del mundo con cambio de color sensible al frío y que ha presentado al mundo entero en el Mobile World Congress (MWC) 2025 en Barcelona.

Con este lanzamiento, realme rompe la exclusividad de las características premium de los smartphones de gama media, ofreciendo, no solo un diseño vanguardista que no se ha visto anteriormente, sino también funcionalidades y características que no pasan desapercibidas: dispone del sistema triple flash del mundo para capturar impresionantes retratos nocturnos.

Su diseño, revelador y exclusivo

Si por algo destaca esta novedosa serie de smartphones es por su diseño exclusivo, al que la marca ha llamado ‘Unique Pearl’, inspirado en la magia del océano y con una textura similar a una concha marina. Todo ello dentro de un cuerpo increíblemente fino: el realme 14 Pro mide solo 7,55 mm de grosor, mientras que el 14 Pro+ tiene un grosor de menos de 8 mm. Este diseño mágico y auténtico es fruto de la colaboración de la compañía con el prestigioso estudio de diseño industrial nórdico Valeur Designers.

Sin embargo, de todo lo que conocemos de su diseño, la característica más destacada de este lanzamiento es su revolucionaria tecnología de cambio de color con el frío. Y es que la serie realme 14 Pro incorpora en la parte trasera de sus dispositivos avanzados pigmentos termocrómicos que reaccionan a la temperatura, por lo que su color cambiará de un elegante blanco perla a un vibrante azul cuando la temperatura baja de 16°C y volverá a su color original al subir la temperatura.

Además del efecto perla con cambio de color ante el frío, esta nueva serie incluye también la variante ‘Suede Grey’, elaborada con cuero vegano y acabado de ante. Este diseño innovador, que destaca por su elegancia, no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también está fabricado con materiales de origen orgánico, proporcionando una superficie antideslizante y una sensación premium al tacto.

El mejor compañero de noche gracias a su triple flash

Más allá de su diseño, la claridad se convierte en otro de los puntos más fuertes de esta nueva serie. Concretamente, el smartphone realme 14 Pro+ se posiciona como el mejor compañero de fiesta: cuenta con el primer sistema de triple flash del mundo gracias a su tecnología ‘Magic Glow’ Triple Flash, que garantiza imágenes más brillantes y definidas incluso en las condiciones de iluminación más desafiantes. Además, los usuarios también pueden personalizar la luz y la temperatura de color según sus preferencias, adaptándose a diferentes entornos y estilos.

El realme 14 Pro+ también destaca por ser un dispositivo de gama media con una lente teleobjetivo periscópica de nivel profesional incorporada, una característica reservada para dispositivos insignia debido al alto coste que suele tener. Concretamente, la lente está equipada con el único 120X SuperZoom y la cámara principal Sony IMX896 de 50 MP con estabilización óptica (OIS) y un sensor de 1/1.56”, así logra una calidad de imagen similar a la de una cámara DSLR en diversas condiciones de iluminación.

Para conseguir la mayor calidad en sus imágenes, realme incorpora también la tecnología AI Ultra Clarity 2.0 en el 14 Pro+ y el 14 Pro, llevando por primera vez la función AI Super-resolution a este segmento. Esta tecnología abarca una gama más amplia de fuentes de imagen, desde fotos capturadas localmente hasta imágenes online, permitiendo transformar instantáneamente imágenes borrosas en fotografías nítidas y definidas.

A su diseño y cámara se suman también otras características que convierten a esta nueva serie de realme en una revolución para los usuarios que buscan la excelencia en los dispositivos de gama media. Y es que ambos smartphones cuentan con una potente batería Titan de 6.000mAh, el 14 Pro+ ofrece un 15% más de capacidad y una autonomía un 20%

mayor en comparación con su predecesor. Además, en el núcleo del realme 14 Pro+ se encuentra el potente procesador Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3 5G, mientras que el 14 Pro está equipado con el eficiente chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G.

Ahora, ambos dispositivos están disponibles para su venta en España. El realme 14 Pro+ estará disponible desde 529,99€ en su versión 8GB/256GB y el 14 Pro tendrá un precio inicial de 429,99€.