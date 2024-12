X no funciona: la red social de Elon Musk antes conocida como Twitter, ahora con problemas en toda España

Continúan los problemas para la red social de Elon Musk. Si bien el multimillonario tiene mucho que celebrar, tras obtener un puesto de gobierno en la nueva administración de Donald Trump, una de sus empresas más queridas, X, está sufriendo una pérdida constante de usuarios que se van a Bluesky, llamado el 'Twitter de siempre'.

A los problemas de flujo de usuarios ahora se le suman problemas técnicos, como han podido comprobar los usuarios españoles de la red social desde la noche del domingo. Fue aproximadamente a las 20:00 hora peninsular española cuando los usuarios empezaron a notar dificultades para entrar en la página web x.com, que redirige a la red social anteriormente conocida como Twitter.

Lo que parecía un simple tropiezo terminó siendo algo más grave de lo que se pensaba, que incluso bien entrada la noche los problemas no menguaron. Según DownDetector, una de las páginas de referencia para detectar problemas en servicios de Internet, la página web de X tuvo un pico de fallos aproximadamente a las 23:00. Aunque los reportes de fallos cayeron a partir de esa hora, todo indica que en realidad, el problema no se solucionó, y no hubo tantos reportes simplemente porque los usuarios habían desconectado por la noche.

A primera hora de la mañana del lunes, los reportes de errores han vuelto a subir, y ya es evidente que no se trata de un problema puntual. Un detalle importante, y poco común, es que estos fallos parecen afectar principalmente a España.

Aunque en los Estados Unidos hubo reportes de errores a las 3 de la madrugada hora peninsular española, estos han desaparecido completamente en el momento de escribir estas palabras. De la misma manera, los usuarios de otros países como Francia han informado de pequeños fallos, pero la red social parece funcionar correctamente.

Por el momento, ni X ni Elon Musk han realizado declaraciones al respecto de estos problemas de la red social en España; eso ha dejado a los usuarios en la necesidad de buscar soluciones por su cuenta.

En muchos casos, aunque no podamos acceder a la página web de X, sigue siendo posible usar la app oficial para Android y para iOS; por lo tanto, eso significa que X no es usable desde el escritorio y ordenadores, pero sigue siendo posible usarlo con el móvil o la tablet. Por lo tanto, la solución temporal es cambiar de dispositivo para usar X, al menos hasta que la compañía solucione el problema.

