¿Se te resisten los relojes inteligentes? Este dispositivo de HUAWEI será tu mejor aliado en el día a día

Creo firmemente que no podría vivir sin un reloj inteligente. Sí, ya sé que puedes echar un vistazo a la pantalla del móvil para ver la hora, y que también puedes correr y hacer ejercicio sin llevar nada en la muñeca, pero… pero reconozco que no es lo mismo. Ni siquiera cuando creo que recibo demasiadas notificaciones, ni cuando me siento más controlado de la cuenta. Me he acostumbrado a saber cuántos kilómetros, minutos y pulsaciones acumulo durante mi ruta de trote mañanero; me he hecho a girar la muñeca para saber con precisión la hora en la que vivo; me he acostumbrado a marcar mi actividad en el gimnasio; a saber mis horas de sueño y a medir mi nivel de oxígeno. Ha dejado de ser un capricho para convertirse en todo un indispensable.

Conscientes de esta pasión por los accesorios que facilitan la vida, HUAWEI ha llevado acertadamente su HUAWEI Watch Fit 3 desde la pulsera de actividad al reloj inteligente. Lo ha dotado de una caja cuadrada, con bordes curvados y acabados sobresalientes, fabricada de aleación de aluminio y cuyo peso -solo 26 gramos- hace que se sienta tan ligera como robusta.

Claro que no solo se han centrado en buscar comodidad y elegancia: nada sería lo mismo sin la mejor tecnología. La pantalla de HUAWEI Watch Fit 3 es AMOLED de 1,82” y tiene un pico de brillo de 1.500 Nits, que se activa de forma automática cuando hay exposición directa al sol. Esto supone que dispondrás de visibilidad perfecta sean cuales sean las condiciones de luz. Además, su resolución de 408 x 408 píxeles lo dota de una nitidez sensacional; y su tasa de refresco de 60 HZ permite una navegación absolutamente fluida.

Manejo fácil, gran experiencia de uso

El reloj de HUAWEI funciona con HarmonyOS 4.2 y es compatible con iOS (a partir de 13.0) y Android (a partir de 8.0). Se enlaza desde la aplicación Huawei Health disponible para descarga desde la tienda de apps. Basta instalarla y conectarlo para disfrutar del reloj.

El manejo es muy intuitivo desde el principio. La disposición de los controles es simple y funcional. En el lateral derecho hay espacio para una corona, ya conocida de otros smartwatches, y un botón de acción; el lateral izquierdo queda para el altavoz, y la parte inferior la ocupan el sensor Huawei TruSeen 5.5 y los pines de carga para recargar la batería.

La corona funciona como botón de inicio dando acceso a distintas e interesantes complicaciones. Una vez dentro del menú encontramos desde funciones más básicas, como alarma, linterna, manejo remoto de la cámara del móvil, medición de la frecuencia cardíaca, nivel de SpO2 o calendario; hasta registros más complejos como estado del ejercicio, donde obtendrás datos sobre tu capacidad de carrera, forma física o recuperación; mantente en forma, que lleva a otra pantalla con el consumo calórico y las calorías quemadas; tréboles de salud, con el porcentaje de tareas completadas; o ejercicios de respiración, con técnicas de respiración y mindfulness que tu cuerpo-mente sabrán apreciar.

Bajo la corona, un botón de acción nos lleva directamente a los modos deportivos, donde este HUAWEI Watch Fit 3 ha querido darlo todo ofreciendo hasta 100 actividades diferentes: desde esenciales como correr, caminar, bici o elíptica hasta fantasías como taekwondo, danza del vientre, taichi, esports, dardos o columpiarse. Seis de estos modos de entrenamiento tienen detección automática. Y en todos ellos la medición ha resultado ser bastante precisa gracias a su Sensor IMU de 9 ejes, con sensor de acelerómetro, sensor de giroscopio y sensor de magnetómetro.

Puedes usarlo para hacer deporte bajo la lluvia, o realizar con él actividades acuáticas en aguas poco profundas, piscina o costa. Tiene una resistencia de 5 ATM, es decir que soporta hasta 50 metros de presión estática durante 10 minutos (ojo, que no es lo mismo que 50 metros de profundidad).

El manejo táctil es delicioso. La pantalla se activa con un leve giro de muñeca. Desplazando hacia la izquierda tienes info de los anillos de actividad, registros de salud, acciones frecuentes como acceso a calendario o registro de llamadas, y una pantalla que refleja el gasto calórico, número de pasos y acceso rápido a los ejercicios más frecuentes, y que puedes personalizar a tu gusto. Deslizando hacia el otro lado, el protagonista es el tiempo meteorológico, con todos los datos necesarios de la zona que estés, además del reproductor de música. Y deslizando hacia arriba, las notificaciones, que se muestran apiladas en orden de recepción, y se pueden ir consultando y eliminando de forma independiente.

La interacción con la app Huawei Health completa esta genial experiencia de uso. Aquí tendrás oportunidad de entretenerte de lo lindo con todas sus opciones. Empezando por el apartado de Salud, con la función tréboles de salud, que te anima a seguir hábitos saludables, los datos de pulsaciones, las fases de sueño -que el reloj controla con absoluta precisión-, el control del peso, los niveles de estrés -que se calculan según las fluctuaciones de las pulsaciones-, niveles de oxígeno en sangre o control de la presión arterial (que debes introducir tú de forma manual).

El modo ejercicio te propone un plan de entrenamientos según los objetivos que hayas marcado, e irá sugiriéndote diferentes opciones y chequeando el proceso. Es interesante el enfoque global con el que han diseñado esta función, que cruza el registro de alimentos que introducimos (tiene una biblioteca de alimentos) con el ejercicio que hacemos, y ofrece datos para que seamos conscientes de cómo estamos trabajando. Eso sí, ten siempre en cuenta, como se puede leer en los mensajes del propio reloj, que no se trata de un dispositivo médico.

Finalmente están las secciones Descubrir y Dispositivos. En la primera verás desafíos de diferentes eventos deportivos, así como efectos y melodías de sonido que ayudan a concentrarse o a dormir mejor. En la segunda puedes acceder a una gran cantidad de carátulas diferentes para el reloj que podrás descargar, con imágenes y animaciones de todo tipo que, una vez en tu galería, podrás personalizar combinando diferentes funciones. Si eres de los que se aburre rápidamente, tranquilo porque aquí te esperan infinitas carátulas con las que configurar tu dispositivo.

Práctico, pero también irresistible

Este reloj inteligente quiere ser ante todo práctico y útil para nuestro día a día. Precisamente uno de sus objetivos es animarnos a llevar una vida más saludable, con una propuesta de gestión integral de nuestra forma física que resulta muy potente y motivadora, y que dedicándole el esfuerzo adecuado, multiplicará los resultados.

Diferentes skins para personalizar la pantalla.

No tendrás que preocuparte de cargarlo a menudo, su batería de 400 mAh permite una autonomía máxima de 10 días (aunque la duración más habitual será de 7 días, y de 4 si activas el always on de la pantalla). Podrás cargarlo en 1 hora completamente, o en solo 10 minutos y te durará un día completo. Por supuesto, puedes responder llamadas con solo un clic en la pantalla, que se escuchan perfectamente gracias al altavoz en el lateral izquierdo.

A mí me han seducido especialmente la nitidez y brillo de la pantalla, los acabados premium y la experiencia de uso. Me ha parecido un reloj trabajado desde el equilibrio, que además llega a un precio (159 euros) más que sorprendente para las capacidades que ofrece. Puedes encontrarlo en colores gold, silver, Pink y black, y combinarlo con una correa de cuero blanco, nylon gris o TPU verde, blanco, rosa y negra. Está disponible en un único tamaño de 43”, pensado para ser un dispositivo unisex que se adapte a cualquier muñeca.

Si se te resiste lo del reloj inteligente, prueba este Watch Fit 3. Es muy cómodo, casi no se siente en la muñeca, vibrante y dinámico. Se convertirá en tu perfecto aliado. Si buscas algo que vaya más allá de las pulseras de actividad, este HUAWEI te impresionará. Presenta una buena cantidad de funcionalidades que conectan de maravilla con la app de tu smartphone, y destaca especialmente por la precisión de su GPS en actividades deportivas, y el rendimiento y estabilidad del sensor TruSeen 5.5 que monitorea el ritmo cardíaco ofreciendo mutitud de datos. Y si eres fan de los smartwatches, te gustará porque incluye más modos deportivos que nunca, consejos para entrenamiento, multitud de carátulas personalizables y una autonomía que permite máxima libertad.