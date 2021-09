Así son los equipos HP para empresas: seguridad, fiabilidad y tranquilidad

La tecnología es clave en prácticamente cualquier empresa actual, pero eso sí, cuando se trata de dispositivos orientados a la empresa, el factor de la fiabilidad y la tranquilidad es muy importante. Lo principal es centrarse en la empresa, en su desarrollo y crecimiento, y no en si los equipos tienen un mal día y nos corta el flujo de trabajo.

La gama de productos HP para Empresas son creados especialmente sobre cuatro pilares fundamentales que deben estar presente en la tecnología de los entornos de trabajo:

Calidad y durabilidad : Los ordenadores, portátiles y estaciones de trabajo, entre otros periféricos, deben estar siempre listos para usar, por ello HP realiza test en condiciones extremas para confirmar esa durabilidad y fiabilidad.

Entre los productos para Empresas de HP se encuentran:

Portátiles profesionales HP

Si buscas portabilidad y poder trabajar con tranquilidad desde cualquier parte, en la HP Store puedes encontrar los portátiles profesionales HP, en prácticamente todos los rangos de precios.

Estos equipos han sido diseñados buscando el equilibrio entre rendimiento, diseño y autonomía, para poder realizar nuestras tareas sin limitaciones de hardware. Están incluidos desde los modelos Chromebooks, hasta los convertibles HP Elite.

Ordenadores de sobremesa para profesionales

Por otro lado está la gama de sobremesas profesionales de HP, que abarcan ordenadores de escritorio que se adaptan a multitud de entornos de trabajo.

En esta gama se incluyen las mini-torres que ocupan muy poco espacio, tanto en formatos verticales como horizontales, y también los equipos “todo en uno” o All in One, que llevan integrado el ordenador en la propia pantalla y permiten tener un escritorio más limpio y minimalista.

Estaciones de trabajo HP

No todas las empresas, ni sus trabajadores, requieren de las mismas necesidades. Hay entornos en los que se necesitan máquinas potentes, y ahí entra en juego la gama Z by HP.

Z by HP es la familia de estaciones de trabajo profesionales de HP, que ofrecen un máximo rendimiento incorporando las últimas tecnologías exclusivas de HP junto con procesadores Intel Xeon.

Impresoras profesionales HP

El papel y los documentos físicos siguen siendo muy necesarios, y en HP tienen una gama de impresoras profesionales que se adaptan a todo tipo de negocios. Ya sea una pequeña PYME o una gran empresa.

Máquinas de impresión creadas para ahorrar tiempo, ser fiables cuando más se las necesita y ahorrar costes al incorporar también el servicio HP Instant Ink de tinta.

