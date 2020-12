Tu bicicleta se puede convertir en una motonieve eléctrica con este kit de conversión

Puede que este 2020 no vayamos a poder disfrutar de la nieve en España como otros años, debido a las medidas por la pandemia del coronavirus. Pero quién sabe, puede que el año que viene podamos volver a las montañas nevadas, y en ese caso, un vehículo como una motonieve puede resultar muy útil.

Claro, que las motonieves no son baratas; están especialmente diseñadas para una tarea concreta, y el resto del año permanecen guardadas. Es una inversión que no todo el mundo puede permitirse.

La solución puede estar en convertir una bicicleta normal y corriente en una motonieve; esa es la idea del fabricante canadiense Envo, que ha presentado su kit de conversión.

Bicicleta en motonieve

El kit de conversión de Envo incluye todo lo necesario para usar la mayor parte de los componentes de una bicicleta para crear una motonieve. El proceso es más simple de lo que parece, ya que en realidad, básicamente lo que estaríamos haciendo es quitar las ruedas y sustituirlas por un esquí y una rueda de oruga.

Las piezas del kit de Envo Envo Omicrono

Lo interesante es que también se incluye un motor eléctrico, de 1,2 kW, que aplica 48 V a la oruga para movernos por la nieve sin esfuerzo. Por lo tanto, no tendremos que pedalear necesariamente, algo que sería realmente difícil con mucha nieve.

Hemos visto muchos kits semejantes, que permiten convertir una bicicleta normal en una eléctrica añadiendo un motor eléctrico que mueve las ruedas sin necesidad de pedalear; pero nunca lo habíamos visto aplicado a la nieve.

Con batería

La batería incluida es de 17,5 Ah, lo que permite circular durante aproximadamente diez kilómetros; no es mucho, pero es suficiente teniendo en cuenta lo difícil que es, y la cantidad de energía que es necesaria para circular por nieve. Por lo tanto, no es un vehículo diseñado para ir de aventura; pero puede servir para explorar un poco. Además, la batería es intercambiable, por lo que siempre podríamos poner una nueva para no tener que esperar a que se cargue.

Kit de conversión de bicicleta Envo

El manillar de la bicicleta también se modifica, con un acelerador activado con el pulgar que permite activar el motor; aunque también podemos empezar a pedalear para que el motor eléctrico nos ayude. La velocidad máxima es de 18 km/h.

Para la parte frontal, tenemos dos opciones; podemos dejar la rueda si vamos a circular por nieve dura, que soporta el peso del vehículo, o bien podemos cambiarla por un adaptador que nos permite instalar una tabla de snowboard, lo que nos irá mejor para la nieve más suelta.

El Envo Kit cuesta 2.789 dólares canadienses, unos 1.789 euros.