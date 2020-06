Apple celebra el Orgullo con series, apps o videojuegos

Este domingo se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Un día que será muy diferente al de otros años ya que por culpa del coronavirus habrá que renunciar a los coloridos desfiles y marchas reivindicativas que conmemoran la redada policial que se produjo en un pub de Nueva York el 28 de junio de 1969.

En España las celebraciones del Orgullo serán virtuales, y Apple, que suele ser muy activa con esta ocasión, también ha querido poner su granito de arena con una propuesta de contenidos "fundamentados en la diversidad y el respeto". Para llevarlo a cabo ha realizado una selección de contenido para elegir entre todo su catálogo y sus diferentes dispositivos: apps, videojuegos, películas y series. A lo que cabe sumarle sus correas para Apple Watch lanzadas en mayo.

Televisión

En Apple TV+ la compañía ha destacado la serie documental Visibilidad: LGTBI en la televisión. Conformada por cinco capítulos indaga en la importancia de la televisión como un medio que ha dado forma a la conciencia de la sociedad norteamericana y también en cómo el movimiento LGTBQ+ ha moldeado la pequeña pantalla.

Entre los narradores destacados se pueden encontrar a Janet Mock, Margaret Cho, Asia Kate Dillon, Neil Patrick Harris y Lena Waithe que exploran asuntos tales como la invisibilidad, la homofobia, la evolución de los personajes LGTBQ+ y la salida del armario en la industria de la televisión.

Visible out on television

Además, en Apple TV se ha destacado Orgullo 2020. Más visibles que nunca, una selección de títulos que celebran la diversidad sexual y de género, entre las que están comedias como La jaula de las Locas y La Favorita, dramas como La vida de Adèle y Mi nombre es Harvey Milk, o clásicos de culto entre los que se encuentran Lazos Ardientes y Philadelphia.

Videojuegos

En el servicio de videojuegos de Apple, Arcade, también se han destacado historias y personajes que representan al movimiento. Uno de los juegos es Libera la Luz. Su creadora, Rebecca Sugar, desafió lo establecido con esta historia que ahora se prolonga en el videojuego. "Queríamos contar muchas de las cosas que suceden entre el episodio final de la quinta temporada y la película de Steven Universe", explica Sugar, que encontró su propia identidad gracias a su creación y que reveló que era bisexual en la Comic-Con de San Diego de 2016.

Orgullo 2020

Además, en la App Store se ha destacado Life is Strange y su precuela Life is Strange: Before Storm. en las que su protagonista, Max, explora en profundidad el significado de la madurez y de la amistad. Asimismo también tendrá espacio Star Wars: KOTOR, donde tendremos a Juhani, jedi de la raza cathar y primer personaje abiertamente LGTBIQ+ del universo Star Wars. Así como el juego Jade Empire, que mezcla una mecánica RPG con combates de artes marciales en tiempo real y que en 2005 rompió moldes con sus romances entre personajes del mismo sexo. Apple también ha querido poner el foco en A Normal Lost Phone; Gone Home, LongStory y Dream Daddy, de un mayor carácter adolescente.

Aplicaciones

Dentro del inmenso catálogo de apps que se pueden encontrar en iPhone, Apple nos cuenta la historia de Bri Houk y Lindsey Leaverton, dos chicas que se conocieron en HER, una app para mujeres lesbianas, bisexuales y queer, ya que Houk y Leaverton han acabado casándose en plena pandemia del Covid-19 en Texas (EEUU). Asimismo, también recomienda Grindr, una app de citas para personas gay, bi, trans y queer, destacando el caso de Colby Martin y Alexis Jacobs-Gutierrez, una pareja que se conocieron en la app, se prometieron en marzo y se casarán en 2021.

Las nuevas correas de Apple Watch para celebrar el Orgullo LGTBI+ Apple Omicrono

Correas

Las correas que Apple lanzó el pasado mes de mayo son dos de las más especiales del año ya que sirven para visibilizar el apoyo al colectivo. La correa deportiva Edición Orgullo de este año, con un colorido diseño de arcoíris en rayas verticales, se une por primera vez a una correa Sport de Nike Edición Orgullo de Apple Watch. Además, los clientes pueden celebrar el Orgullo con nuevas esferas del Orgullo para Apple Watch con la actualización de watchOS 6.2.5.