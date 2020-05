Animal Crossing marca récord de ventas para Nintendo durante la pandemia

Es más que probable que si eres aficionado a los videojuegos como un servidor, haya caído en tus manos una copia del último juego de Animal Crossing. La última entrega de una de las franquicias más relevantes para Nintendo ha llegado justo en plena pandemia, y gracias a eso se ha alzado como todo un éxito de ventas.

Según informa Reuters, Animal Crossing: New Horizons ha venidod 13.4 millones de unidades en sus primeras 6 semanas. Este es un nuevo récord que ha supuesto para las ganancias de Nintendo de un 200% más. Hay varios factores a tener en cuenta para entender este éxito, como la creciente demanda de consolas Nintendo Switch y el confinamiento.

El confinamiento está siendo todo un martirio para muchos, y Animal Crossing es justo lo que muchos necesitamos: un mundo virtual en el que evadirnos, dejar por un momento el día a día del trabajo y los pesares de esta pandemia. Y las cifras que maneja Animal Crossing en estos momentos sorprenden por sí solas.

Animal Crossing, un nuevo éxito

La firma con sede en Kioto ha registrado una ganancia increíblemente alta en el período de enero-marzo, segú nlos cálculos de Reuters. Estas ganancias se traducen a, aproximadamente, 89.400 millones de yenes, es decir, casi 800 millones de euros. Animal Crossing se ha postulado rápidamente como el título dmás vendido de la consola, desde su lanzamiento el día 20 de marzo.

El pronóstico de consolas vendidas que tenía Nintendo también fue superado; estimaban que se vendieran alrededor de 19.5 millones, y estas pasaron a ser 21 millones, entre sus 2 variantes. 14.8 millones de consolas de Nintendo Switch estándar y 6.2 millones de unidades Switch Lite. Esta demanda ha llevado a una escasez de la consola sin precedentes.

De hecho, Nintendo ha tenido que salir al paso tranquilizando a lois usuarios, asegurando que la producción "se recupera gradualmente" y que tendremos que ser pacientes debido a los retrasos por la pandemia. Como ya vimos, esta demanda también tiene un impacto directo en los videojuegos, que están viviendo una pequeña época dorada.

El momento justo

No os voy a mentir: yo también me he hecho con una copia del título de Nintendo. Y es que el 'timing' del lanzamiento de Animal Crossing no podía haber sido mejor; se lanzó justo en el momento en el que el estado de alarma se empezaba a formar en varios países, incluido España. El confinamiento y el distanciamiento social también pasaron a ser nuestro pan de cada día, y la naturaleza de este juego lo hizo imprescindible para muchos.

La naturaleza de Animal Crossing: New Horizons es perfecta para los usuarios que son más susceptibles de tener problemas de ansiedad relacionados con el confinamiento. El título busca nuestra calma y tranquilidad, llevándonos a una isla desierta y creando un mundo propio en el que sentirnos agusto. Además, la base de fans de la franquicia hizo posible su previsible éxito. Todo un logro dada las malas expectativas en cuanto a ventas que manejaba Nintendo, lógicamente, debido a la pandemia.