Un Porsche 'de Apple', a subasta por medio millón de dólares

La idea de un coche de Apple se lleva manejando prácticamente desde que Apple saltó a la fama con su primer iPhone. La 'manzana' ha tenido cierto prestigio a la hora de innovar y no son pocos los que salivan pensando en como sería un coche de las manos de Tim Cook, con los detalles y diseño provenientes de Apple.

Realmente ya hubo un 'Apple Car' (si es que se puede llamar así). No solo fue un coche patrocinado por Apple, sino que fue un Porsche 935 K3 del año 1979, un bólido de carreras que en los años 80 recibió el respaldo publicitario de los de Cupertino, tal y como informa Apple Insider.

Ahora, DuPont Registry ha puesto a la venta una réplica del coche (no, no es el coche original) que según su dueño cuenta con un valor de 10 millones de dólares. Y su precio base así lo atestigua; ha salido a subasta a unos 499.999 dólares.

Un Porsche... ¿¡de Apple!?

En la temporada de carreras de 1980, Apple decidió patrocinar este bólido, el Porsche 935 K3. De hecho, lo podemos ver en sus logotipos, con las características bandas arcoiris del logo anterior de la manzana y su principal reclamo: el Apple Computer 2. Apple necesitaba publicitar sus nuevos dispositivos como fuera, y esta fue una curiosa manera de hacerlo.

Teniendo en cuenta el 'hype' que hay alrededor de un supuesto 'Apple Car', este Porsche es lo más parecido que estamos (o estaremos) de un coche de Apple. A modo anecdótico, en la parte del parachoques trasero pone 'Don't upset the Apple Car', que traducido al español diría algo así como "No cabrees al Apple Car". Una broma que no le auguró el primer puesto a este Porsche.

No salió muy bien para Apple ya que, aunque Steve Jobs amaba la idea de que un coche patrocinara su marca, el coche no quedó muy bien parado. El coche acabó séptimo en Sebring, segundo en Riverside y Sears Point y tercero en Road América. Por supuesto fue el favorito y ganó un puesto en Le Mans, aunque se retiró después de unas 13 horas de carrera. Meses después, Apple decidió salir a bolsa consciente de su éxito.

El modelo puesto a la venta en DuPont Registry no es el coche original, sino una réplica propiedad de Adam Corolla y que supuestamente tiene un valor de unos 10 millones de dólares. El coche está siendo subastado a un precio mucho menor, casi 500.000 dólares. Pero si quieres tener el coche aunque sea mediante alquiler, existe una tasa que nos obligará a pagar 4.415 dólares mensuales para tenerlo en nuestro garaje.