La tarjeta de crédito de Apple deja retrasar los pagos de abril sin intereses

La crisis del coronavirus es también financiera; el colapso de la economía se cierne sobre nosotros, y el parón tanto social como económico amenaza con puestos de trabajo por todo el mundo. Pero las cosas no se pagan solas, y está claro que algunas personas no podrán hacer frente a ciertos pagos por no poder teletrabajar.

Apple y Goldman Sachs, en un movimiento bastante sorprendente, han permitido a sus usuarios de Apple Card, la tarjeta de crédito de Apple, diferir sus pagos de crédito de marzo de 2020. Esto implica que Apple permitirá a sus usuarios retrasar sus pagos hasta abril, todo sin intereses.

Según explica Bloomberg, este perídodo de gracia se extenderá hasta abril, permitiendo que los pagos de este mes se atrasen debido al impacto financiero que el coronavirus está teniendo en los consumidores, especialmente en el caso de Estados Unidos. El país ha sido uno de los más azotados por las consecuencias del coronavirus.

La Apple Card da un balón de oxígeno a sus clientes

Si bien esta tarjeta aún no se encuentra disponible en España, sí que se encuentra operativa en Estados Unidos. Para ser elegible a este proceso simplemente tendremos que abrir la app Wallet en nuestro iPhone y enviar un mensaje a un representante de soporte para que así nos inscriba en el Programa de Asistencia al Cliente.

Apple ha enviado un correo electrónico a sus clientes asegurando que aquellos que se inscriban en este programa podrán diferir sus pagos de marzo. Eso sí, tendrán que hacerlo de nuevo para sus pagos de abril a fin de evitar que los interesse se acumulen. El problema es la acumulación de pagos, ya que esta pandemia parece que va para largo y estos pagos no se cancelan, se acumulan.

"Entendemos que la situación de Covid-19 plantea desafíos únicos para todos y algunos clientes pueden tener dificultades para realizar sus pagos mensuales. Si se inscribió previamente en el Programa de Asistencia al Cliente en marzo, deberá inscribirse nuevamente", reza el correo electrónico de Apple enviado a sus consumidores.

Ni Apple ni Goldman Sachs especifican cuánto tiempo estará disponible esta "promoción", y si habrá consecuencias para aquellos que se acojan demasiados meses a la misma y no puedan hacer frente a los pagos. De todas formas, que firmas como Apple y Goldman hagan este tipo de movimientos demuestra lo profundo que está siendo el daño del coronavirus en Estados Unidos, especialmente para su economía y la de sus propios consumidores.