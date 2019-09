¿Has recibido este SMS de Correos? Es una estafa

Cuando pides una cosa por Internet la espera es horrorosa, ¿verdad? Revisar en todo momento que el paquete llegue bien y sin problema alguno es parte de la "magia" de recibir tu paquete en casa. Si lo has hecho, revisa tu smartphone: ¿has recibido un SMS de Correos?

Y aunque no hayas pedido nada: ¿has recibido este mensaje? Si la respuesta es sí, bórralo inmediatamente y no pinches en el enlace. Es una estafa de phishing, tal y como ha explicado la misma Correos.

El phishing es una táctica usada por los delincuentes cibernéticos para estafar a personas y acceder a datos confidenciales suyos, ya sean contraseñas o información bancaria detallada. La clave de esta estafa es que, mediante suplantación a Correos, pretenden que pongas en el formulario tus datos personales.

No hagas caso a ese SMS de Correos: es una estafa

¡ALERTA DE PHISING!

Algunos de nuestros clientes están recibiendo estos SMS suplantando la identidad de #Correos. Por favor, no pinches ningún enlace, no des tus datos y elimina el mensaje. #NoPiques pic.twitter.com/bShzpyFuuJ — Correos (@Correos) September 6, 2019

Así lo ha explicado Correos por Twitter. Ha informado que algunos de sus clientes están recibiendo este SMS que está suplantando la identidad de Correos. Tal y como explica la empresa de mensajería, es vital que no des tus datos ni pinches en el enlace. Sobre todo y por encima de todo, debes borrar el mensaje.

El mensaje reza lo siguiente: "Estimado cliente, su paquete no se ha podido entregar el 02/09 porque no se han pagado las tasas de aduanas. Siga las instrucciones". Como podemos ver, la excusa del SMS para que introduzcas tus datos es un supuesto envío que se ha quedado tirado por culpa de las tasas de aduanas. Lo lógico, en caso de ser este SMS real sería pagar dichas tasas, ¿no?

Esta estafa pretende no sólo que pagues dinero, sino quedarse con tus datos financieros para así suplantar tu identidad o usar esos mismos datos para robar dinero. Estamos ante un claro caso de suplantación de identidad hacia Correos.

Afortunadamente hay detalles que nos pueden hacer ver que este mensaje es falso. Para empezar la fecha es del 02/09, ya pasada. Por otra parte, si no tienes ningún paquete esperando en Correos no tiene sentido que recibas el SMS. Esto no quiere decir que los estafadores no actualicen la fecha del SMS, por lo que si recibes un mensaje así y tienes un paquete por recibir, contacta directamente con Correos sin pinchar en el enlace y borrando el mensaje por el camino.

En caso de que hayas pinchado en el enlace y hayas rellenado tus datos, te instamos a que cambies los datos más importantes que tengas, como la contraseña de la cuenta bancaria. En un caso extremo de que empieces a notar algo raro e intuyas que estás sufriendo un robo o un caso de suplantación de identidad, acude inmediatamente a la policía. Para más información, también es recomendable contactar con Correos directamente o usar sus servicios web para, por ejemplo, monitorear un paquete.