El nuevo ordenador de Dell no ocupa espacio: se mete en el soporte del monitor

Los ordenadores ya no tienen que ser "mamotretos", que ocupen toda la mesa; algo especialmente difícil de comprender si realmente no vas a necesitar ni la mitad de las características de un PC normal.

Dell es uno de los fabricantes que más está apostando por ordenadores minimalistas; su gama Optiplex de hecho se centra en ofrecer ordenadores de todo tipo de tamaños, desde mini-torres a todo-en-uno, pantallas con el ordenador integrado.

Pero el Optiplex 7070 Ultra que acaba de presentar es diferente al resto. Para empezar, si alguien te lo enseña puede que pienses de que se trata de un todo-en-uno, porque sólo verás la pantalla. Pero si miras la trasera de la pantalla, no verás nada. No, este ordenador no está integrado en la pantalla, sino en su soporte.

Lo nuevo de Dell sorprende

Una de las ideas más originales que hemos visto en mucho tiempo, el nuevo ordenador de Dell se integra en el propio soporte de la pantalla. Fíjate, y verás unas ranuras a ambos lados del soporte, y que este es un poquito más grueso de lo normal; esas son las únicas pistas de que ahí dentro hay un ordenador.

Dell Optiplex 7070 Ultra Dell

De hecho, todo lo necesario está integrado en el propio soporte, incluyendo las conexiones y cables. Lo único que tienes que hacer es acoplar un monitor; puede ser uno de Dell o de otro fabricante, ya que usa una conexión VESA que soporta monitores de hasta 27 pulgadas. A continuación enchufas el único cable USB-C, que sirve tanto para alimentación como para vídeo, y ya está.

A diferencia de un todo-en-uno, esto permite cambiar la pantalla y el ordenador de manera independiente; cuando salga la próxima generación, si queremos actualizar sólo tendremos que cambiar la pequeña caja en la que está el ordenador. Podremos conservar la pantalla y el soporte, lo que reducirá los costes.

De la misma manera, instalar una pantalla mejor es tan fácil como quitar la anterior del soporte. Incluso podemos conectar hasta tres pantallas, de entre 19 y 27 pulgadas.

El Optiplex 7070 Ultra por lo tanto permite conseguir las ventajas de los todo-en-uno, como el minimalismo y que no hace falta espacio adicional para una torre, pero sin sus desventajas, como la imposibilidad de actualizar el hardware.

Dell permitirá configurar el Optiplex 7070 Ultra con hasta un Intel Core vPro i7, 64 GB de memoria RAM, 1 TB de almacenamiento SSD NVMe, y 2 TB de almacenamiento en disco duro. Por el momento no hay precios, pero no tendremos que esperar mucho: estará disponible el próximo 24 de septiembre, junto con la nueva torre Optiplex 7071 Tower, que es más recomendable si necesitamos potencia adicional que nos permita usar contenido en realidad virtual.