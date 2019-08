El iPhone 11 ya tiene fecha de presentación

Otro año que pasa, otra presentación del iPhone que esperamos con ganas. Puede que el smartphone de Apple sea cada vez menos importante en sus cuentas, pero eso no significa que haya dejado de ser su estandarte, el dispositivo que todo el mundo asocia a la marca.

El anuncio de un nuevo iPhone es, por lo tanto, más que una simple presentación; es una declaración de intenciones del futuro de la compañía. Y a juzgar por la presentación recién enviada a los medios, el futuro será... ¿multicolor?

Como es tradición ya, Apple ha invitado a los medios al evento de presentación del nuevo iPhone, que se celebrará el próximo 10 de septiembre. Es la fecha que se había filtrado en la beta de iOS 13, así que, en ese sentido, no es una gran sorpresa.

Los nuevos iPhone ya tienen evento de presentación

Por supuesto, estamos hablando de Apple, así que la invitación está siendo analizada en estos momentos por especialistas de todo el mundo. Es posible que adelante parte de lo que se presentará en un par de semanas.

Llama la atención que este año la invitación sea simplemente el logotipo de la manzana y la frase "By Innovation Only" (Sólo por innovación). La frase es un juego de palabras con "By Invitation Only" (sólo por invitación), que se suele usar en eventos y fiestas privadas, indicando que hace falta invitación para poder entrar. En cambio, para Apple es más importante la innovación.

Es curioso que se haya centrado en la palabra "innovación", teniendo en cuenta que esperamos poco de esta. Todo indica que la nueva generación de iPhone será muy parecida a la anterior; y que tendremos que esperar al 2020 para una verdadera revolución. Aún así, novedades como la cámara trasera con tres lentes serán bien recibidas.

Apple

El otro gran detalle de la invitación es que el mencionado logo de la manzana está "partido" en diferentes colores; y más que colores, parecen diferentes materiales. Podría ser una referencia a nuevos colores para el iPhone, aunque en ese caso la palabra "innovación" se le quedaría grande; puede que sean nuevos materiales para la carcasa en vez de eso.

O puede, simplemente, que represente una mayor diversidad en la gama de productos de Apple. Se rumorea que los modelos más caros y completos ganarán la denominación "Pro", lo que permitiría a Apple dividir su gama como nunca había hecho hasta ahora. Podría centrarse en una gama más accesible (sucesora del XR) y otra para profesionales y entusiastas (sucesora del XS y XS Max).

Algo tan simple puede ser el revulsivo que necesitaba el iPhone, al dejar claro qué modelos no están pensados para el usuario medio, facilitando la venta de los modelos más baratos.