Medir tu presión arterial con un vídeo selfie, la realidad supera a la ficción

Las películas y otras obras de ciencia ficción nos han mostrado en cientos de ocasiones dispositivos futuristas capaces de cosas increíbles. Como ejemplo tenemos al famoso Iron Man, que con su traje es capaz de saber con un solo vistazo quién es alguien, su historial delictivo, sus constantes vitales y un sinfín de cosas más.

Como decimos, estas tecnologías parecen algo muy lejano, pero, ¿de verdad es así? Científicos e investigadores de todo el mundo ya trabajan en cosas similares y un grupo de ellos podría haber dado con la clave.

Aunque pueda parecer de película, han conseguido desarrollar una tecnología capaz de medir la presión arterial con un simple vídeo selfie. Una vez más, la realidad supera a la ficción. ¡Os contamos cómo funciona!

Medir tu presión arterial con un vídeo selfie

Un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá) ha descubierto que es posible medir con precisión la presión arterial de alguien mediante un simple vídeo rápido de su rostro.

Para ello han empleado una tecnología descubierta por Kang Lee, el líder del proyecto, y Paul Zheng, su socio, que han bautizado como TOI, cuyas iniciales se traducen al castellano como "imagen óptica transdérmica".

Dicha tecnología aprovecha los sensores ópticos de los smartphones, que son capaces de capturar la luz roja reflejada por la hemoglobina debajo de nuestra piel, para visualizar y medir los cambios en el flujo sanguíneo del usuario en cuestión.

Aún no aplicable a todas las razas

Los expertos han usado su tecnología para analizar vídeos selfie de dos minutos de más de 1.000 adultos que se grabaron utilizando una cámara de iPhone. Los resultados fueron sorprendentes, ya que pudieron medir tres tipos de presión arterial con una precisión del 95%.

Eso sí, su sistema aún tiene mucho que mejorar. Lo decimos porque la gran mayoría de los sujetos de pruebas eran de ascendencia asiática o de la zona este de Europa. Tampoco participaron personas con la piel demasiado clara u oscura. Los investigadores tendrán que seguir probando con diferentes tipos de pieles para afinar su tecnología.

Pese a este último aspecto, TOI podría ser de gran utilidad para ayudar a personas que sufran de hipertensión o hipotensión. Éstos podrían saber su presión arterial sin la necesidad de un dispositivo especial. También podría favorecer algo que aún nos suena lejano: los diagnósticos a distancia.

Respecto a la privacidad de su sistema, el líder del proyecto explica que la aplicación sube los resultados de los análisis a la nube, pero no los selfies de los usuarios. Éste no descarta poder medir otras características en el futuro, tales como los niveles de glucosa, la hemoglobina o el colesterol. Sí, no cabe duda de que en ocasiones la realidad supera a la ficción.