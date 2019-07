Japón aprueba los híbridos entre humanos y animales ¿el futuro de la humanidad?

En el futuro puede que no seamos 100% humanos, que en nuestros cuerpos tengamos partes de otros animales; ya sea para sobrevivir enfermedades mortales o para mejorar nuestros cuerpos.

Cabe preguntarse si entonces realmente seríamos humanos, pero ese no es un debate nuevo; de hecho, la tecnología para crear híbridos ya existe, y son sólo las consideraciones éticas y legales las que han impedido que estas investigaciones continúen. Hasta ahora. Había muchas expectativas por ver qué país sería el primero en dar el paso, en un intento de sacar ventaja al resto, y ese país ha sido Japón.

Como apunta Nature, el gobierno japonés ha sido el primero en aprobar un embrión híbrido entre humano y animal. El proyecto no solo puede ser uno de los más polémicos de la historia de la ciencia; también puede cambiar a la humanidad tal y como la conocemos.

Los híbridos entre humanos y animales están cerca

El proyecto conjunto entre la Universidad de Tokio y la Universidad Standford de California está siendo liderado por Hiromitsu Nakauchi, el influyente biólogo especializado en células madre que ha vuelto a su país natal después de dar tumbos de un lado a otro buscando apoyos. Sus logros en la investigación de células madre, como la posibilidad de producir un gran número de ellas en el laboratorio, sin duda han influenciado.

Hasta el pasado marzo, en Japón el crecimiento de embriones animales con células humanas sólo era legal hasta pasados los 14 días. Una limitación que ahora el ministerio de educación y ciencia japonés ha eliminado, implementando nuevas pautas que ahora permiten hasta el trasplante del embrión en animales.

El proyecto de Nakauchi será el primero en aprovecharse de la nueva legislación, aunque eso no significa que vayamos a empezar a ver gente con orejas de lobo por la calle. Para empezar, el plan consiste en hacer crecer embriones de ratón híbridos con ratas hasta los 14 días y medio, cuando los órganos ya están casi formados. Una vez que termine, pedirá permiso al gobierno para hacer crecer embriones híbridos de cerdo hasta los 70 días.

Los embriones híbridos pueden ser la clave para crear órganos para trasplantes que no provoquen rechazos y sean personalizados para cada paciente. Sin embargo, la terrorífica posibilidad de crear "quimeras", mezclas de humanos y animales no se le escapa a nadie, y mucho menos a Nakauchi, que afirma que su equipo está tomando medidas para no pasarse de la raya; por ejemplo, los embriones de animales están modificados genéticamente para que no formen sus propios órganos, y sólo se formen los humanos.