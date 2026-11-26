Orange Seguros ha presentado Electroplus, un nuevo seguro diseñado para proteger los principales electrodomésticos del hogar, tanto grandes como pequeños.

En concreto, lavadoras, frigoríficos, hornos, aires acondicionados o microondas, según ha anunciado la compañía.

La póliza puede contratarse desde este jueves para compras realizadas en la web de tienda de Orange, con un coste desde 2,50 euros al mes y con el primer mes sin coste para el cliente.

Electroplus. -

Este servicio asegura al usuario frente a caídas, golpes y roturas, daños producidos por líquidos y sobretensiones eléctricas.

Además, incorpora una extensión de garantía para averías una vez finaliza la garantía legal del fabricante, actualmente fijada en 36 meses, e incluye reparación o sustitución a domicilio con envío y recogida gratuitos. Cubre hasta dos siniestros al año o, en caso de no ser posible el reemplazo, una indemnización ajustada al valor de mercado de un producto equivalente.

La prima mensual se determina en función del tipo de aparato y de su precio de venta, y se cobra de forma diferenciada y transparente en la factura de Orange.

"Cuando se estropea la lavadora o el frigorífico, lo último que quieres es tener un gasto inesperado. Con Electroplus ofrecemos un seguro sencillo, con reparación a domicilio, que se paga en la factura de Orange desde 2,50 euros al mes. Es una forma de proteger lo que más importa a nuestros clientes, también en casa", afirma Cristina García Jiménez, directora de Seguros de Orange.

Respaldo de Zurich

Electroplus se incorpora al catálogo junto a Seguro Móvil --para 'smartphones', 'tablets' y 'smartwatches' desde 1,50 euros al mes, con cobertura de robo y hurto, daños accidentales, llamadas fraudulentas y extensión de garantía por avería a partir del tercer año-- y a Seguro Multimedia --para 'Smart TV', consolas, ordenadores, robots de cocina y otros dispositivos desde 1 euro al mes, sin franquicia y con robo y hurto, daños accidentales y extensión de garantía--.

Estos productos cuentan con el respaldo de Zurich y con Orange España como mediador de seguros complementarios, pudiéndose consultar tarifas, coberturas y condiciones en orangeseguros.es/seguro-de-dispositivos.