Occident ha presentado este jueves Hogar rural, una nueva póliza diseñada específicamente para ofrecer protección esencial a los propietarios de viviendas situadas en localidades de hasta 7.500 habitantes.

Con este lanzamiento, la compañía pretende facilitar el acceso al seguro en el entorno rural mediante una oferta sencilla que resguarde el patrimonio familiar ante imprevistos y fenómenos meteorológicos extremos.

La iniciativa responde a una importante carencia de protección en el parque inmobiliario español.

Según datos de la patronal del seguro (UNESPA) citados por la compañía, una de cada cinco viviendas en España no cuenta con ningún tipo de seguro, una situación que afecta de manera especial a las segundas residencias y a los pueblos.

Como ejemplo de esta vulnerabilidad, el sector recuerda que solo el 30% de las casas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025 estaban aseguradas, dejando al 70% restante sin respaldo económico frente a los daños.

"Los acontecimientos que hemos vivido en los últimos años nos recuerdan la importancia de contar con un seguro de hogar, independientemente de su uso y del municipio en el que residamos", ha explicado Sergio López, director de Seguros de Particulares de Occident.

El objetivo de este producto es ofrecer una propuesta accesible para quienes aún no tienen asegurada su vivienda ante fenómenos cada vez más frecuentes, como incendios forestales, DANAs, inundaciones o terremotos.

Coberturas básicas

El nuevo seguro parte de la garantía básica frente a incendios e incluye de serie protección contra daños atmosféricos, impactos, vandalismo, responsabilidad civil, defensa jurídica, gastos derivados del siniestro y ocupación ilegal de la vivienda.

Además, los clientes tienen la posibilidad de ampliar la póliza con garantías opcionales como daños por agua, daños eléctricos y robo, hurto y atraco.

Desde la aseguradora destacan también que contratar esta póliza permite a los propietarios acceder automáticamente a la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros.

Contar con un seguro en vigor es un requisito indispensable para recibir indemnizaciones de este organismo público en caso de riesgos extraordinarios, tales como inundaciones atípicas o movimientos sísmicos.