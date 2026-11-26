Detalle en una de las oficinas de Línea Directa. -

Línea Directa repartirá un segundo dividendo de 2,02 céntimos por acción el próximo 4 de diciembre

El Consejo de Administración de Línea Directa Aseguradora ha acordado este jueves la distribución en efectivo de 2,02 céntimos de euro brutos por acción como segundo dividendo a cuenta de 2026.

El importe total es de 22 millones de euros, que se abonará el próximo 4 de diciembre, según ha anunciado la compañía.

La fecha de cotización exdividendo (ex-date) será el 2 de diciembre.

Así, el 1 de diciembre será la fecha límite para contratar títulos de la compañía que otorguen el derecho a percibir este dividendo (last trading-date).

El 3 de diciembre se determinarán los titulares inscritos a efectos de recibir el dividendo (record date).

Con este nuevo pago, la remuneración total de Línea Directa a los accionistas hasta la fecha en concepto de dividendo ordinario a cuenta de 2026 asciende a 3,68 céntimos de euro por acción, con un importe total de 40 millones de euros.

Línea Directa Aseguradora obtuvo los nueve primeros meses del año un beneficio neto de 80,4 millones de euros, un 34,8% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el crecimiento en clientes e ingresos y la mejora del margen asegurador.