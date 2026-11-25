Mapfre Gestión Patrimonial (MGP), la unidad de asesoramiento financiero de Mapfre, ha superado los 2.000 millones de euros de patrimonio asesorado, un hito que se alcanza cuando se cumplen diez años de la apertura de la primera oficina especializada de MGP, en Madrid.

Esta cifra no solo supone un nuevo récord de volumen captado de los clientes en la red de agentes financieros de MGP, sino que permite superar el objetivo principal de captación de negocio establecido por Mapfre en el Plan Estratégico de esta unidad para el periodo 2024-2026.

Con estas cifras de negocio, Mapfre evidencia su apuesta por ser un referente en planificación financiera y el crecimiento del negocio de ahorro e inversión dentro del grupo. En el último año, MGP ha incorporado 27 nuevos agentes financieros y ya suma un total de 240 en toda España.

Actualmente, Mapfre Gestión Patrimonial cuenta con 15 oficinas repartidas en 14 localidades.

Mapfre Gestión Patrimonial está trabajando de cara al próximo trienio: próximamente presentará los nuevos objetivos para el periodo 2027-2029, en el que se espera mantener las tasas de crecimiento de doble dígito en los principales indicadores de negocio.