Zurich se ha convertido en el patrocinador principal de Mad Cool Festival 2027 y será la primera marca que incorpore su nombre a la denominación del evento, que pasará a llamarse Mad Cool Zurich.

El acuerdo amplía la estrategia de patrocinio de la aseguradora en el ámbito musical, tras su trayectoria vinculada al deporte y, en particular, al running.

La alianza permitirá a la compañía desarrollar acciones antes, durante y después del festival. La propuesta incluirá contenidos y actividades vinculadas a la experiencia musical, además de iniciativas específicas para clientes, mediadores y empleados.

Con ello, Zurich busca llegar a grandes audiencias y reforzar la relación con estos colectivos más allá de los días de celebración del evento.

"Tras años conectando a través del deporte, damos un paso más con la música junto a Mad Cool Zurich", ha señalado Vicente Cancio, consejero delegado de Zurich España. El directivo enmarca el patrocinio en el objetivo de la compañía de estar presente en acontecimientos que conecten con sus clientes, colaboradores y la sociedad.

Respecto a la inversión económica que supone un patrocinio de este nivel, Cancio ha explicado que es una "inversión estratégica" sin detallar cifras concretas.

El consejero delegado también espera llegar a un "público más variado" con este patrocinio.

Patrocinio musical

El acuerdo refuerza una línea de actuación en la que Zurich ya contaba con experiencias como las giras de Operación Triunfo y Hombres G. La incorporación de su marca al nombre de Mad Cool supone un salto de escala en su apuesta por la música como vía para ganar notoriedad y generar nuevas experiencias para el público.

Por parte del festival, su director, Javier Arnáiz, ha destacado que Zurich se convierte en el primer title sponsor de su historia, es decir, el primer patrocinador que da nombre al evento. "Esta alianza representa el comienzo de una nueva etapa para Mad Cool", ha afirmado, al tiempo que ha situado la música y el público como ejes de esa evolución.

Según los datos facilitados en la nota, Mad Cool reunió a más de 200.000 asistentes en su última convocatoria y un 37% de su público fue internacional. Estas cifras aportan al patrocinio un alcance que trasciende el mercado español y ofrecen a la aseguradora una plataforma para ampliar su presencia en el entretenimiento en directo.