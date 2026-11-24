Mapfre ha lanzado en España Mapfre Car, una solución integrada en su aplicación que permite acceder a servicios del seguro de automóvil desde la pantalla del vehículo a través de Android Auto y Apple CarPlay.

Los clientes pueden solicitar asistencia en carretera, incluida una grúa, y localizar talleres cercanos sin necesidad de consultar el teléfono.

Según ha explicado la compañía, se trata de la primera aseguradora en España que ofrece una adaptación funcional de sus servicios para ambas plataformas.

La iniciativa traslada al entorno del vehículo gestiones que hasta ahora los usuarios realizaban desde el móvil y abre un nuevo canal de relación con sus asegurados de Auto.

El lanzamiento se apoya en el peso que ya tienen los dispositivos móviles en la asistencia digital de Mapfre. En concreto, el 80% de las solicitudes digitales de asistencia se realiza a través de estos dispositivos, según los datos facilitados por la aseguradora.

Imagen cuando solicitas asistencia a través de la app de Mapfre.png Mapfre

La compañía sitúa, además, en el 97% la satisfacción de sus clientes en España con el servicio de solicitud digital de asistencia en carretera.

En su primera fase, Mapfre Car permite tramitar la asistencia en carretera y buscar talleres próximos a la ubicación del cliente. La solución busca simplificar las gestiones en situaciones como una avería o un accidente, reduciendo la introducción manual de datos y agilizando la solicitud del servicio.

Android Auto y Apple CarPlay

La integración utiliza las interfaces de Android Auto y Apple CarPlay, adaptadas al entorno del vehículo. Según la nota de la compañía, estas plataformas están presentes en el 98% de los vehículos que se comercializan actualmente.

Mapfre prevé ampliar las funciones disponibles en una fase posterior. Entre los servicios anunciados figuran la consulta de información de la póliza y la búsqueda de gasolineras adheridas a Club Mapfre, aunque la aseguradora no concreta un calendario para su incorporación.

Otra de las funcionalidades previstas es la posibilidad de iniciar automáticamente el proceso de asistencia cuando se active una baliza conectada. El objetivo es que buena parte de la información necesaria esté cumplimentada de antemano, con el fin de reducir los pasos que debe completar el cliente y acortar los tiempos de gestión.

Esta función forma parte de las próximas actualizaciones anunciadas y no de los servicios disponibles en el lanzamiento inicial.

Mapfre ha estrenado la solución en España, pero contempla su posible extensión a otros países en los que opera en el ramo de Autos. Uno de los objetivos del proyecto es desarrollar la capacidad necesaria para adaptar y desplegar el servicio en esos mercados.