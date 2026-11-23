El auge de los ciberataques dispara el mercado de los ciberseguros hasta los 15.000 millones de euros en 2026

En 2026, los ciberataques han registrado un incremento global del 25% respecto al año anterior, según los datos de Secure&IT. Esto ha provocado que las primas mundiales de seguros cibernéticos crezcan un 6,9% este año, hasta alcanzar los 16.600 millones de dólares (unos 15.100 millones de euros).

También acelerarán su expansión hasta el 10% en 2027, cuando alcanzarán 18.300 millones de dólares (16.695 millones de euros), según las previsiones de GlobalData.

El aumento responde a la mayor frecuencia de los ciberataques, una mayor concienciación empresarial y la expansión de tecnologías conectadas a internet.

En concreto, los recientes ataques a sistemas de refrigeración de supermercados en Europa y el robo de 6.300 millones de dólares (5.747 millones de euros) en Binance ilustran las lagunas de cobertura que enfrentan las empresas.

En octubre, piratas informáticos interrumpieron la refrigeración de unos 700 supermercados en Francia. Posteriormente, una segunda oleada afectó a establecimientos de siete países, incluida Irlanda, y el Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido confirmó que también hubo organizaciones británicas afectadas.

"Acabamos de saber que se ha atribuido a Irán. Hasta ahora desconocíamos quién estaba detrás. El próximo lunes se celebra el Consejo de Asuntos Exteriores, por lo que tendremos ocasión de abordar esta cuestión. Cuando se atribuyen los ciberataques que se producen en Europa, nuestra respuesta también debe ser contundente", subrayó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Los piratas informáticos iraníes consiguieron acceder a distancia a los sistemas de regulación frigorífica del fabricante Danfoss y, posteriormente, a los de Dixell y Copeland.

Pólizas de daños materiales

Estos ataques pueden generar pérdidas físicas que con frecuencia no están cubiertas por los seguros cibernéticos convencionales.

A su vez, las pólizas de daños materiales que cubren el deterioro de mercancías suelen incluir exclusiones relacionadas con ciberincidentes. La cadena francesa Intermarché reconoció que su seguro no cubría el incidente.

"Un supermercado que pierde productos refrigerados debido a un sistema de refrigeración pirateado puede encontrarse con que la pérdida queda fuera de su póliza", advirtió Charlie Hutcherson, analista sénior de seguros de GlobalData.

También impulsa el aumento de las primas el robo de 6.300 millones de dólares en Binance, atribuido por el FBI al grupo TraderTraitor, respaldado por Corea del Norte, es el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha.

El ataque se prolongó durante cinco meses y se basó principalmente en ingeniería social, incluida una oferta de trabajo falsa que indujo a un ingeniero a descargar código malicioso.

Binance no había contratado un seguro cibernético, una situación habitual entre las empresas del sector cripto.

Además, incluso cuando existe cobertura, la mayoría de las pólizas cibernéticas excluyen las pérdidas de fondos salvo que se contrate expresamente una cobertura de activos digitales.

La atribución del ataque a un grupo respaldado por un Estado añade otra complicación: podría activar exclusiones por guerra o por ataques patrocinados por gobiernos. "Las empresas deben comprender estas exclusiones antes de que ocurra un incidente, no después", subrayó Hutcherson.

Para las aseguradoras, esto supone tanto un riesgo como una oportunidad, ya que el crecimiento de las primas se acelera.

Por último, Hutcherson concluye que "a medida que más tecnología operativa se conecta a internet, es probable que los ataques que causan daños físicos se vuelvan más comunes. Las aseguradoras que ofrezcan cláusulas más claras, coberturas especializadas como la de bienes perecederos y mayor certeza en cuanto a las exclusiones por guerra o actuación de agentes estatales estarán mejor posicionadas para aprovechar el crecimiento previsto para 2026-2027".