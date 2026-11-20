El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, y la CEO de Mapfre España, Elena Sanz, han viajado este viernes a Ceuta con el objetivo de analizar la evolución del negocio en la región y trasladar un mensaje de confianza y respaldo tanto a sus clientes como al conjunto de la ciudadanía.

A su llegada, los máximos responsables de la aseguradora fueron recibidos por la vicepresidenta y consejera de Hacienda de la Ciudad Autónoma, Kissy Chandiramani, así como por el consejero de Turismo, Economía y Empleo, Nicola Cecchi.

Durante su intervención, Antonio Huertas subrayó el valor histórico y estratégico de Ceuta para España y su vinculación secular con el país.

Asimismo, el directivo confirmó el apoyo de la compañía al derecho de la sociedad ceutí a recuperar la normalidad y a disponer de un modelo de convivencia que impulse su desarrollo económico y social.

Este mismo mensaje de compromiso fue compartido posteriormente durante los encuentros que los directivos mantuvieron con la plantilla y los colaboradores locales de la empresa.

En la actualidad, Mapfre ocupa una posición de liderazgo en la ciudad autónoma en los ramos de autos y comunidades, dando servicio a más de 11.000 clientes a través de una red de cuatro oficinas abiertas al público.

La agenda institucional en Ceuta se completó con una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, y un almuerzo de trabajo con diversos empresarios locales para pulsar la situación del tejido productivo de la zona.