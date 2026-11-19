Marsh ha nombrado a Pablo Trueba como consejero delegado de Marsh España, asumiendo el cargo a inicios de enero de 2027.

Trueba ocupaba el cargo de presidente de Marsh Risk España desde 2022.

De cara al futuro, mantendrá este cargo y asumirá, además, la presidencia de Marsh People and Investments España, con la responsabilidad de ofrecer a los clientes soluciones en los ámbitos de seguros, asesoramiento en riesgos, inversiones y gestión de personas, según ha informado este jueves.

El consejero delegado reportará directamente al consejero delegado de Marsh Europa, Tom Geraghty. Eso sí, continuará con base en Madrid.

El broker de seguros ha explicado que Trueba liderará Marsh España, "integrando capacidades de toda la firma para ayudar a los clientes a abordar sus desafíos empresariales más urgentes y explorar un abanico más amplio de oportunidades de inversión".

El nombramiento se produce en un momento de crecimiento de Marsh, tras la adquisición de AltamarCAM, la de Asterra y el establecimiento de Madrid como "centro neurálgico" para su plataforma internacional de mercados privados.