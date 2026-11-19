Helvetia ha dado un nuevo paso en el proceso de fusión operativa con Caser tras sumar tres nuevos seguros a la oferta disponible para su red de agentes: Expertología Comercios, ProComunidad y SuperHípico.

Esta ampliación busca diversificar las herramientas de asesoramiento de los mediadores y abrir nuevas vías de negocio en distintos segmentos del mercado asegurador español.

La medida se enmarca dentro de la estrategia progresiva de integración de los catálogos de ambas entidades.

El objetivo de la compañía es consolidar una propuesta comercial común que sume la especialización y las capacidades técnicas de los dos grupos antes de que pasen a operar bajo una única marca el próximo 1 de enero de 2027.

Según ha informado la aseguradora, la incorporación de estos productos es el resultado del trabajo coordinado entre los equipos comerciales de Helvetia y Caser para alinear procesos y trasladar las sinergias de la integración a la actividad diaria de los distribuidores.

Durante el presente ejercicio de 2026, ambas enseñas y sus respectivas redes continuarán operando de manera habitual para garantizar la continuidad en el servicio al cliente.

Con esta operación, la estructura resultante de Helvetia Caser refuerza su posicionamiento en España, donde cuenta con un volumen de ingresos superior a los 2.600 millones de euros en primas.