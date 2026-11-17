Los seguros de coche se han encarecido en un 19,5% durante el tercer trimestre de 2026, marcando un nuevo récord anual, con la prima media en 1.566,24 euros, siendo 255,7 euros más cara de lo que lo fue en el tercer trimestre de 2025.

A su vez, en comparación con el segundo trimestre de 2026, los precios suben un 10,93%, lo que equivale a una prima 154,3 euros más cara, según Kelisto.es.

Aunque los seguros a todo riesgo son los que, en términos interanuales, más han sufrido este aumento, durante el tercer trimestre de 2026 se da un cambio en la tendencia y son los seguros a terceros ampliado y a terceros los que más suben su precio medio con respecto al trimestre anterior (un 18,1% y un 15,6%, respectivamente).

Al mismo tiempo, hay muchas diferencias entre modalidades, el seguro a todo riesgo sin franquicia es el que más aumenta su precio, con una subida del 23,2% (equivalente a un incremento de 649 euros).

En tanto, a diferencia de lo sucedido en el trimestre anterior, los seguros a terceros y los terceros ampliados también se han incrementado en este año.

En el caso de los terceros ampliados, la modalidad más contratada en España, el aumento ha sido del 12,5% (aumento de 74,5 euros al año); mientras que los seguros a terceros han subido un 8,1% (incremento de 43,8 euros).

Con respecto a la evolución mes a mes, la prima media de los seguros de coche ha ido aumentando en todo el año 2026, aunque con cierta relajación en algunos meses puntuales. Hasta el momento, el mes más económico del año para la contratación de este producto asegurador fue febrero, con un precio medio de 1.239,81 euros.

Póliza media

Durante todos los meses de 2026, la póliza media del seguro de coche ha superado la barrera psicológica de los 1.000 euros. Agosto se sitúa como el mes más caro de este año, con una prima media de 1.578,4 euros.

"Los precios de los seguros de coche siguen escalando a niveles, cuanto menos, preocupantes para algunos bolsillos. La principal consecuencia de esta situación es que la desigualdad en los seguros de coche es cada vez mayor: los perfiles de mayor riesgo o los que quieran -o necesiten- una póliza con mayores protecciones pagarán mucho más que otro tipo de conductores", ha valorado la portavoz de Seguros de Kelisto.es, Virginia Cordero.

El seguro de coche más barato de noviembre de 2026 es la póliza a terceros de Qualitas Auto (149 euros). Esta aseguradora ofrece coberturas más completas, con una asistencia en carretera bastante atractiva.

En segundo lugar, también en la modalidad de terceros, está Direct Seguros a un precio de 152 euros al año. Sin embargo, la mayoría de las coberturas son de contratación opcional.