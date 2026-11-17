Mapfre ha incorporado un servicio gratuito de testamentaría online y firma ante notario para los clientes que contraten cualquier modalidad de su gama de seguros Confianza Vida.

La prestación permite elaborar tanto el testamento hereditario como el vital con acompañamiento especializado y sin coste adicional, según ha informado este martes la aseguradora.

El servicio está disponible para el asegurado y para su pareja de hecho, siempre que esta figure inscrita en un registro público autonómico o municipal.

Su objetivo es facilitar la planificación sucesoria y ayudar a los clientes a dejar organizadas sus decisiones personales y patrimoniales.

La prestación incluye el acompañamiento de un profesional especializado en sucesiones, que analiza las circunstancias de cada cliente y resuelve las dudas durante el proceso.

También contempla la redacción del testamento hereditario, destinado a ordenar el reparto del patrimonio tras el fallecimiento, y del testamento vital, en el que se recogen las instrucciones sobre cuidados y tratamientos sanitarios para el futuro.

Además del asesoramiento jurídico, Mapfre gestiona los trámites necesarios para formalizar la documentación.

El servicio comprende la coordinación de citas, la firma de los documentos ante notario, el abono de las tasas correspondientes, la entrega de una copia simple del testamento y la inscripción de los documentos en los registros oficiales que procedan.

Con esta incorporación, la compañía busca ampliar la protección de sus seguros de vida y facilitar la planificación anticipada de cuestiones que afectan al futuro personal y familiar de los asegurados.

La nueva prestación se incorpora a todas las modalidades de Confianza Vida, una gama diseñada para atender distintas necesidades de protección a lo largo de la vida.

Entre ellas figuran Estándar, orientada a la protección familiar; Single, dirigida a personas que viven solas o sin cargas familiares directas; Senior, enfocada en etapas más avanzadas de la vida, y Estabilidad, que combina protección y ahorro a largo plazo.