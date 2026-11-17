DKV ha reforzado su seguro de salud DKV Visado, dirigido a ciudadanos extranjeros que prevén establecer su residencia en España, con la incorporación de cobertura de repatriación al país de origen en caso de fallecimiento.

La propuesta permite contratar la póliza desde el país de residencia del asegurado, utilizando el pasaporte y con hasta tres meses de antelación a la fecha prevista de llegada a España, para facilitar la tramitación previa del visado.

El producto, lanzado a finales de 2025, ha ampliado su distribución a la red de corredores y mediadores independientes de la compañía en todo el territorio nacional. Con esta apertura, la aseguradora busca reforzar el asesoramiento a los clientes durante el proceso de contratación y preparación de su traslado.

La contratación se realiza a distancia mediante firma electrónica y pago con tarjeta bancaria. Según explica la compañía, este procedimiento permite disponer de la documentación del seguro para gestionar el visado antes del desplazamiento.

Además, DKV contempla el reembolso del 100% de la prima abonada cuando el visado sea denegado por causas justificadas antes de la fecha de entrada en vigor de la póliza.

"Instalarse en un nuevo país, sea por el motivo que sea, exige sortear demasiados trámites como para que la gestión de la salud suponga un obstáculo añadido", señala Pedro Orbe, director general comercial de DKV.

"Con DKV Visado ofrecemos una solución robusta y plenamente adaptada a la normativa, pero, sobre todo, brindamos la tranquilidad de contar con un respaldo médico integral desde el primer día de llegada, apoyándonos en la cercanía de nuestros mediadores y en un servicio que responde cuando más se necesita", añade.

Servicios digitales

La póliza ofrece asistencia sanitaria en todo el territorio nacional a través de un cuadro médico concertado y sin copagos por acto médico.

Incluye acceso a atención primaria, especialistas, pruebas diagnósticas, urgencias y hospitalización médica o quirúrgica desde su fecha de efecto, según detalla la aseguradora.

La cobertura se completa con los servicios digitales de la aplicación Quiero cuidarme Más, que incorpora videoconsultas, chat médico y receta electrónica. La repatriación en caso de fallecimiento se suma a estas prestaciones para responder a las necesidades de los ciudadanos extranjeros que planifican su residencia en España.