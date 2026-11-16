VidaCaixa, Santander Seguros y Mapfre concentran más de la mitad del mercado del seguro de vida

El mercado español del seguro de vida tiene tres grandes protagonistas. VidaCaixa, Santander Seguros y Mapfre concentraban el 51,44% de las provisiones del ramo al cierre de septiembre de 2026, según Unespa.

La clasificación, que mide el volumen de provisiones y no los ingresos por primas, muestra una amplia distancia entre el líder y sus competidores.

Los seguros de vida abarcan tanto la protección económica ante un fallecimiento o una invalidez como el ahorro a medio y largo plazo.

En su modalidad de riesgo, ofrecen una indemnización cuando se produce alguna de las contingencias cubiertas, mientras que en la de ahorro, permiten acumular un capital para recuperarlo posteriormente en un único pago o mediante una renta periódica, en muchos casos como complemento a la jubilación.

VidaCaixa encabeza el ranking con 88.302,73 millones de euros y una cuota del 37,81%. Sus provisiones crecieron un 10,05% interanual, por encima del incremento del 6,77% registrado por el conjunto del seguro de vida. Por sí sola, la compañía reúne más de un tercio del volumen total del ramo.

Santander Seguros

Santander Seguros ocupa la segunda posición, con 17.255,04 millones de euros, un crecimiento del 6,50% y una cuota del 7,39%. Mapfre completa el podio por grupos con 14.578,35 millones, un avance del 5,01% y una participación del 6,24%.

Cabe recordar que esta unidad de Santander se reorganizó recientemente con la fusión de Santander Seguros y Santander Pensiones para agrupar en una única entidad operativa el negocio de seguros de vida-ahorro y el negocio de gestión de fondos de pensiones.

De hecho, la entidad anunció el pasado mes de junio una nueva estrategia para impulsar esta área en España. Santander explicó que reforzará sus capacidades de distribución mediante la ampliación progresiva de su red de especialistas aseguradores, el desarrollo de nuevos canales y una mayor dedicación de la red de agentes financieros del banco.

Volviendo a los datos de Unespa, tras los tres primeros figuran Zurich y BBVA Seguros. El grupo Zurich, que incluye a BanSabadell Vida y Zurich Vida, contabiliza 12.333,86 millones de euros en provisiones y una cuota del 5,28%, después de crecer un 0,86%.

BBVA Seguros alcanza los 12.087,14 millones, con una subida del 8,35% y una participación del 5,18%.

La sexta posición corresponde a Grupo Mutualidad, integrado por Mutualidad y Avanza Previsión, con 12.035,46 millones y un crecimiento del 6,03%. Completan los diez primeros puestos Grupo Ibercaja, GCO, Santalucía y Grupo AXA. En conjunto, estos diez grupos concentran el 78,89% de las provisiones del seguro de vida.

La clasificación cambia cuando se analizan las entidades de forma individual. Mapfre Vida mantiene el tercer puesto, con 14.007,15 millones de euros, mientras que BBVA Seguros ocupa el cuarto y Mutualidad, el quinto. BanSabadell Vida aparece en sexta posición, con 11.165,39 millones. La diferencia responde a que el ranking por grupos suma el negocio de varias compañías.

Más allá de los líderes por volumen, Mediolanum International Life DAC registra uno de los avances más destacados de la clasificación. Sus provisiones aumentaron un 33,47% interanual, hasta 2.581,66 millones de euros, lo que la sitúa en el puesto 16 del ranking por grupos, con una cuota del 1,11%.

Grupo Abanca también presenta un crecimiento de doble dígito. En concreto, un 12,48%, hasta 2.530,13 millones.

Entre las entidades con menor volumen sobresalen Intesa Sanpaolo Assicurazioni, con un aumento del 49,03%, hasta 209,80 millones de euros, y Reale Vida y Pensiones, que crece un 27,83%, hasta 269,05 millones.

Sus cuotas, del 0,09% y el 0,12%, respectivamente, muestran que los mayores avances porcentuales no siempre corresponden a los actores con más peso en el mercado.

La evolución no fue positiva para todos. Generali registra una caída del 0,44% por grupos y Helvetia Caser, del 6,02%.

Unespa advierte, además, de que las comparaciones interanuales deben interpretarse teniendo en cuenta los cambios de perímetro, las integraciones y las cesiones de cartera recogidos en el informe.