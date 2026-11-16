SegurCaixa Adeslas y DKV-ERGO sitúan la prevención y la experiencia del cliente como claves para diferenciarse

La mejora de la experiencia del cliente, la prevención y una atención más personalizada marcarán la diferenciación en el seguro de salud. Así lo han planteado Jaume Masana, director general de SegurCaixa Adeslas, y Fernando Campos, consejero delegado de DKV-ERGO.

Ambos directivos han defendido el uso de la tecnología para simplificar la relación con los asegurados y ayudarles a gestionar su salud, sin desplazar el componente humano de la asistencia durante su intervención este lunes en la 33ª edición del encuentro del sector asegurador organizado por Deloitte.

También han situado el acompañamiento al cliente en el centro de sus estrategias. Mientras Masana ha destacado "la necesidad de mejorar cada interacción y adaptar los productos a las distintas necesidades y capacidades económicas", Campos ha apostado por un ecosistema conectado que integre orientación, prevención y servicios sanitarios.

Masana ha señalado que la experiencia del asegurado comienza en la contratación y se construye en cada paso posterior: la elección de un médico, la solicitud de una autorización o la gestión de una cita. A su juicio, "la tecnología debe ayudar a mejorar todo ese recorrido, con procesos más sencillos y trámites más ágiles".

El director general de SegurCaixa Adeslas también ha identificado la segmentación como una prioridad. Según ha explicado, el crecimiento del seguro de salud desde la pandemia y el encarecimiento de la asistencia sanitaria hacen necesario ajustar las propuestas a públicos con necesidades y posibilidades económicas diferentes.

En ese contexto, ha defendido que el volumen de clientes y el conocimiento que la compañía tiene de ellos deben permitirle afinar su oferta y desarrollar productos que aporten más valor a cada perfil.

Masana ha vinculado esa capacidad con la distribución a través de CaixaBank, que proporciona escala, proximidad y una relación continuada con el cliente. También ha destacado que esa dimensión facilita disponer de un cuadro médico amplio y extender la oferta asistencial por el territorio. La comercialización de productos plurianuales contribuye, además, a mantener una relación a largo plazo.

Ecosistema de salud

Campos ha coincidido en que la diferenciación exige ampliar la propuesta tradicional del seguro. Según ha explicado, los clientes ya no buscan únicamente una póliza o una red de proveedores, sino una solución integrada que les ayude a gestionar sus problemas de salud.

Para desarrollar ese modelo, DKV-ERGO está siguiendo la evolución de mercados internacionales y trabajando en un ecosistema conectado con el cliente. El directivo ha precisado que esta estrategia mantendrá la libertad de elección y se apoyará en la colaboración con proveedores sanitarios. "No tenemos hospitales propios ni los vamos a tener", ha afirmado.

Campos ha estructurado su propuesta en cuatro pilares: orientación, prevención y anticipación, personalización y simplicidad. El primero cobra especial relevancia, ha señalado, ante el creciente uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de los ciudadanos para consultar cuestiones relacionadas con su salud.

En ese entorno, ha defendido la necesidad de proporcionar claridad y acompañamiento. La prevención, por su parte, debe permitir actuar antes de que aparezca la enfermedad, mientras que la personalización y la sencillez deben facilitar una respuesta ajustada a cada situación.

Longevidad

La longevidad es otro de los puntos de encuentro entre ambas estrategias. Masana ha situado el bienestar y la vida saludable entre los ejes del nuevo plan estratégico de SegurCaixa Adeslas, cuya aprobación por el consejo está prevista este mes, según ha indicado.

El directivo ha advertido de que los avances en esperanza de vida no siempre se han traducido en años con buena salud. Por ello, ha defendido que el sector puede contribuir a mejorar la calidad de vida durante esas etapas, con una mayor atención al bienestar de los asegurados.

Junto a ese objetivo, ha señalado la transformación tecnológica y la evolución del talento y de la cultura corporativa como prioridades. La compañía necesita perfiles adecuados a las nuevas capacidades que exige el negocio, además de atraer y retener profesionales.

Campos ha defendido que el mayor potencial diferencial de la inteligencia artificial estará en identificar riesgos, anticiparse y ofrecer soluciones personalizadas. En cambio, considera que las mejoras de eficiencia tenderán a convertirse en una práctica generalizada del mercado.