Occident amplía sus seguros de salud a partir de enero de 2027 con técnicas menos invasivas y mayor cobertura en viaje

Occident reforzará a partir de enero de 2027 las coberturas de sus pólizas de salud. En concreto, Asistencia Sanitaria y Reembolso Mixto con la incorporación de tratamientos médicos menos invasivos, nuevas prestaciones quirúrgicas y farmacéuticas, y un aumento en el capital de asistencia en viaje.

Entre las principales novedades asistenciales destaca la ampliación de técnicas de radiofrecuencia como la rizólisis para el dolor crónico articular y de columna, o la ablación cardiaca para arritmias y procedimientos percutáneos, entre los que se incluyen el implante de válvula aórtica por catéter y la extracción de cálculos renales de gran tamaño.

El objetivo de estas terapias es favorecer recuperaciones más rápidas y reducir las molestias posoperatorias.

En el ámbito de la prevención y la rehabilitación, las pólizas incorporarán hasta ocho sesiones de rehabilitación de suelo pélvico tras partos o intervenciones quirúrgicas de incontinencia cubiertas por el seguro.

Asimismo, la garantía de reembolso de gastos de farmacia pasará a cubrir las vacunas de desensibilización alérgica, además de las incluidas en el calendario vacunal obligatorio y las recomendadas para grupos de riesgo (antitetánica, antineumónica y gripe).

"Queremos que nuestros asegurados tengan cada vez más opciones para cuidar de su salud y que puedan acceder a tratamientos más avanzados de una forma sencilla y con menos impacto en su día a día", ha señalado Oihane Susperregui, directora del producto de Salud de Occident.

De cara a 2027, Occident elevará hasta los 15.000 euros el capital destinado a la garantía de asistencia en viaje para cubrir imprevistos médicos en el extranjero.

En el plano económico, la entidad introducirá un importe máximo anual de copago en sus modalidades con copago, lo que permitirá a los clientes conocer de antemano el gasto máximo que asumirán al año por el uso de servicios médicos.