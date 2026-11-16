Mapfre celebra su reunión anual de CEOs en Chile con motivo de su 40 aniversario de actividad en el país

Mapfre ha elegido Chile para celebrar su reunión anual de consejeros delegados, en la que participan todos los primeros ejecutivos de los países donde la compañía tiene negocio, así como los de las unidades Mapfre RE, Mapfre Global Risks, Mawdy y otros altos directivos del grupo.

Durante el encuentro se han revisado las estrategias de negocio de las diferentes filiales y divisiones, elaboradas a partir de las orientaciones ya definidas para el próximo ciclo, con el fin de alinearlas entre sí y para definir el Plan Estratégico 2027-2029, que se presentará en 2027.

Mapfre ha asegurado tener "muy en cuenta" las posibilidades que la IA aporta al negocio, ya que mejora la experiencia de los clientes y facilita que sus profesionales puedan poner más foco en la cercanía y en la creación de valor adicional.

Al mismo tiempo, el próximo Plan tiene que dotar a la compañía de la capacidad y flexibilidad que exige el contexto geopolítico y la amenaza global que suponen los "ciberriesgos" para todo tipo de industrias y sociedades.

"Reunirnos en Chile en el año de su 40 aniversario es reconocer la confianza que este país ha depositado en Mapfre. Desde aquí queremos avanzar en el Plan Estratégico que nos permitirá seguir creciendo con rentabilidad y la flexibilidad necesaria para gestionar el entorno complejo y cambiante actual", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Mapfre, Antonio Huertas.