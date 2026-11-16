Cancio y Ayuela sitúan la IA como palanca de transformación y defienden la formación de las plantillas

El CEO de Grupo Zurich, Vicente Cancio, ha advertido de que "los mediadores que no tengan IA van a desaparecer". Eso sí, ha remarcado que esta tecnología no determinará por sí sola el éxito de las aseguradoras.

Por su parte, Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa, ha destacado que la compañía ya aprecia sus efectos en la productividad, la agilidad del servicio y la cuenta de resultados, y ha defendido que las organizaciones deben afrontar esta transformación con sus trabajadores.

Ambos directivos coinciden en que la inteligencia artificial cambiará la actividad aseguradora, pero sus valoraciones reflejan las diferencias entre sus modelos de distribución. Así lo han subrayado este lunes durante su intervención en la 33ª edición del encuentro del sector asegurador organizado por Deloitte.

Mientras Cancio pone el foco en la complejidad de integrar la tecnología en los procesos y en el servicio a la mediación, Ayuela considera que el modelo directo facilita su incorporación al centro de las operaciones.

"No creo que el éxito en el mercado dependa exclusivamente hoy de la IA ni que lo sea el año que viene", ha señalado Cancio. El ejecutivo ha subrayado que la competitividad sigue dependiendo de las estrategias de precios y suscripción, de una distribución fuerte y de la capacidad de gestionar los siniestros, los costes y los márgenes.

El directivo ha situado aproximadamente entre el 25% y el 30% el peso de la IA en las inversiones tecnológicas de la compañía y ha insistido en que el desafío consiste en medir su aportación al negocio, más allá del número de aplicaciones desarrolladas.

La dificultad, ha explicado, reside en integrar estas herramientas en un entramado de procesos que abarca desde la gestión de lesiones y la intervención de peritos hasta los cristales, los talleres o el direccionamiento de los siniestros. Incorporar, sustituir o mejorar esas tareas mediante IA no resulta sencillo.

Cancio considera que las primeras mejoras se concentrarán en la productividad y la eficiencia, con aplicaciones en atención al cliente, gestión de llamadas, asistencia y documentación. Sin embargo, sitúa en un horizonte de 2030 en adelante los cambios significativos en los modelos de negocio.

Por su parte, Ayuela ha defendido que el modelo de Línea Directa está especialmente preparado para incorporar la inteligencia artificial al núcleo de sus operaciones. "Yo sí que veo un poder transformacional enorme", ha afirmado.

Línea Directa

La consejera delegada ha explicado que los ingresos de la compañía crecen por encima de los gastos y ha atribuido parte de la mejora de productividad a la digitalización y al uso creciente de la IA.

No obstante, ha distinguido entre facilitar herramientas a los empleados y transformar las capacidades de desarrollo y de atención al cliente, donde sitúa una parte relevante del impacto económico.

Entre los efectos más inmediatos, ha destacado la eficiencia, la agilidad del servicio y la reducción de errores. Estas mejoras se enmarcan en el objetivo de la aseguradora de ofrecer una atención sin esperas y con pleno acierto.

Ayuela también ha señalado que la compañía prevé acelerar el despliegue de estas soluciones. Según ha explicado, el proceso exige comprender tanto su viabilidad económica como las diferencias entre entrenar y desarrollar modelos de inteligencia artificial y abordar un desarrollo tecnológico convencional.

Los dos ejecutivos han coincidido en la importancia de preparar a los trabajadores. Cancio ha señalado que, según una encuesta interna, aproximadamente el 70% de los empleados de Zurich identifica la IA como la herramienta que más les ha ayudado este año en su trabajo diario.

De acuerdo con las estimaciones expuestas por el directivo, el tiempo ahorrado equivale a unas dos semanas al año entre la mitad de los equipos que ya la ha adoptado y utiliza diariamente. El reto, ha añadido, es extender su uso al resto de la organización mediante formación y acompañamiento, teniendo en cuenta las diferencias de conocimientos, hábitos y confianza ante la tecnología.

La ejecutiva ha explicado que la aseguradora cuenta con proyectos estratégicos iniciados en 2025 y con finalización prevista en 2028 que incorporan equipos de gestión del cambio para identificar necesidades de formación y adaptar las funciones y las relaciones entre departamentos.

También ha indicado que el 40% de las vacantes que está cubriendo corresponde a puestos de nueva creación. Para atender esas necesidades, la compañía combina la formación y la movilidad del talento interno con la incorporación de profesionales externos. "La transformación sí va a ser profunda", ha afirmado.

Marketing comercialización

Más allá de la eficiencia operativa, Ayuela ha situado el marketing entre las actividades que experimentarán mayores cambios. "Los agentes de inteligencia artificial están cambiando radicalmente toda la parte del marketing online", ha señalado.

La directiva ha explicado que estas herramientas están modificando la forma en que los usuarios encuentran información sobre las aseguradoras y conocen sus propuestas. En ese escenario, ha destacado la importancia de las respuestas que ofrecen los modelos de lenguaje cuando los consumidores consultan sobre una compañía o sobre el sector.

"Va a cambiar también la forma en la que comercializamos los seguros", ha anticipado Ayuela, quien ha vinculado esa evolución a la necesidad de estar presente en los canales y modalidades de relación que elijan los clientes.