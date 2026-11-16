Las aseguradoras apuestan por la prevención, los servicios y la tecnología para responder a una sociedad más longeva

La mayor longevidad y la transformación tecnológica están impulsando a las aseguradoras a revisar cómo protegen y acompañan a sus clientes.

Olga Sánchez, consejera delegada de AXA; Juan Estallo, CEO de Helvetia Caser; Andrés Romero, consejero director general de Santalucía, y Javier Valle, consejero director general de VidaCaixa, han situado la prevención, la planificación financiera y la combinación de seguros y servicios entre las prioridades para responder a unas necesidades que cambian a lo largo de la vida.

Desde sus respectivas áreas de actividad, los cuatro directivos han defendido una evolución de la propuesta aseguradora que permita anticiparse a los riesgos y mantener una relación más cercana con el cliente. Así lo han subrayado este lunes durante su intervención en la 33ª edición del encuentro del sector asegurador organizado por Deloitte.

Olga Sánchez ha identificado la longevidad como una de las tendencias que marcarán las oportunidades de desarrollo del sector.

"Vamos a vivir más, pero lo queremos también vivir mejor", ha señalado. Para la consejera delegada de AXA, esa aspiración obliga a conectar la protección de la salud con el ahorro necesario para afrontar los años adicionales de vida y con servicios que completen la cobertura aseguradora.

Su planteamiento pasa por acompañar al cliente antes, durante y después de que surja una necesidad: desde la prevención hasta la prestación comprometida y los servicios adicionales que permitan completar la atención.

Andrés Romero ha advertido, sin embargo, de que la respuesta colectiva todavía no está a la altura de ese desafío. "Como sociedad no estamos preparados", ha afirmado, al cuestionar el predominio de las decisiones a corto plazo y reclamar una planificación que incorpore a las administraciones, las instituciones y los agentes económicos y sociales.

Formación

El responsable de Santalucía ha explicado que unas vidas más largas no implican únicamente prolongar la jubilación, sino también modificar las trayectorias de formación, empleo, ahorro, vivienda y cuidados.

En este contexto, ha defendido la formación a lo largo de toda la vida, una mayor cultura de ahorro finalista y la preparación de las infraestructuras necesarias para atender la dependencia.

Romero también ha reclamado la colaboración pública y privada para reducir la distancia entre los años de vida y los que se disfrutan con buena salud. A su juicio, las aseguradoras deben ser un aliado en esa planificación por su capacidad para convertir la incertidumbre futura en soluciones de protección presentes.

La adaptación a esas nuevas etapas vitales requiere, además, superar las divisiones internas entre productos y servicios. Así lo ha planteado Juan Estallo, quien ha defendido que el crecimiento de las compañías debe partir de una utilidad real para el asegurado: "Para que genere valor para las compañías tiene que empezar generando valor para el cliente".

El CEO de Helvetia Caser ha explicado que el 75% de sus clientes tiene una sola póliza, lo que representa una oportunidad para ampliar la relación con ellos. Para hacerlo, ha identificado tres ejes: el uso inteligente del dato, los programas de fidelización y mejora del servicio, y la integración de seguros con otras prestaciones.

Según ha señalado, el conocimiento del cliente permite distinguir dónde existen oportunidades de crecimiento y dónde es necesario reforzar la retención. Pero esa información debe traducirse en respuestas concretas, especialmente cuando llega el momento de prestar el servicio comprometido.

Entre los ejemplos, Estallo ha destacado programas de recuperación tras una intervención o una lesión que aprovechan los profesionales y las instalaciones del grupo, con atención en el domicilio o en centros.

También ha mencionado una solución dirigida a mayores de 60 años centrada en facilitar un diagnóstico rápido, sin incluir hospitalizaciones ni cirugías.

El directivo ha extendido ese enfoque al acompañamiento de personas que llegan a España y necesitan asesoramiento fiscal, legal o administrativo. El objetivo, ha explicado, es construir relaciones a largo plazo a partir de las necesidades del cliente, con independencia de que su respuesta proceda del negocio asegurador o del ámbito de los servicios.

Javier Valle ha coincidido en la importancia de planificar la longevidad y ha apreciado una mayor presencia de este debate tanto dentro como fuera del sector. Desde el punto de vista asegurador, ha situado entre las prioridades el diseño de productos que compensen los riesgos de mortalidad y supervivencia, el conocimiento actuarial y la incorporación de análisis de escenarios.

El consejero director general de VidaCaixa ha destacado que la entidad dispone de información de más de 12 millones de clientes. No obstante, ha advertido de que el análisis histórico debe complementarse con conocimiento experto para anticipar los cambios.

"No es que esté mal, es que no es suficiente", ha señalado sobre el uso del pasado como base para proyectar el futuro.

En cuanto a la inteligencia artificial, Valle ha defendido su potencial para comprender mejor las necesidades, adaptar las propuestas y anticipar riesgos. Al mismo tiempo, ha reivindicado el principio de compartir esos riesgos sobre el que se construye el seguro y ha advertido de las implicaciones que tendría una personalización que comprometiera la protección de colectivos vulnerables.

Su visión sitúa el principal recorrido de la tecnología en una mejor experiencia y en un acompañamiento más integrado, sin desvirtuar la función colectiva de la actividad aseguradora.

Relevo generacional

Esa relación más cercana con el cliente también exige acompañar a quienes comercializan los seguros. Olga Sánchez ha recordado que el 90% de la cartera de AXA se realiza a través de distribuidores y ha defendido que la transformación tecnológica debe extenderse a esa red.

La ejecutiva ha rechazado que la tecnología vaya a restar valor a la distribución. "Lo que va a hacer es aumentar sus capacidades", ha afirmado, al destacar su potencial para reducir tareas administrativas y mejorar la productividad.

Para ello, AXA trabaja en planes de formación adaptados al tamaño y al grado de desarrollo de las agencias. Sánchez ha subrayado que no basta con poner herramientas a su disposición: también es necesaria la voluntad de incorporarlas al trabajo cotidiano. "El querer pesa más que el saber porque queriendo vas a aprender y vas a ejecutar", ha señalado.

Junto a la adaptación tecnológica, ha identificado el relevo generacional como otro reto para preservar la presencia territorial de la mediación. Según ha explicado, AXA ya tiene definida la sucesión de aproximadamente la mitad de quienes se jubilarán en los próximos diez años y trabaja para resolver el resto dentro de su planificación.

"Lo que no queremos es perder capilaridad", ha recalcado Sánchez. El desafío conecta con el planteamiento compartido por los directivos: utilizar la tecnología, los datos y los servicios para ampliar la capacidad de protección del seguro y mantener el acompañamiento al cliente durante las distintas etapas de su vida.