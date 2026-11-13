Generali gana 3.600 millones hasta septiembre, un 12% más

Generali obtuvo un beneficio neto de 3.597 millones de euros en el conjunto de los nueve primeros meses del año, lo que supone un alza del 11,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

En concreto, el resultado neto ajustado, que descuenta efectos de volatilidad de las inversiones, la hiperinflación, la amortización de intangibles o el impacto de las adquisiciones, fue de 3.678 millones, un 12% más.

Por su parte, las primas brutas suscritas en el periodo fueron de 76.521 millones de euros, un 4,5% más. En concreto, las primas de Vida fueron de 47.938 millones, un 3,5% más; mientras que en No Vida el crecimiento fue del 6,3%, hasta los 28.584 millones.

El resultado operativo consolidado fue de 6.446 millones de euros, un 8,5%. El de Vida creció un 7,4%, hasta los 3.321 millones, mientras que el de No Vida avanzó un 4,5%, hasta los 2.861 millones.

En el segmento de Gestión Patrimonial, el resultado operativo fue de 1.039 millones, un 23,2% más.

Gestión patrimonial

A cierre del tercer trimestre, Generali contaba con activos bajo gestión en su negocio de Gestión Patrimonial por valor de 727.000 millones de euros, un 2,1% más. La firma se benefició de captaciones netas y de efectos favorables del tipo de cambio, compensando el efecto negativo del mercado.

La aseguradora registró un alza de medio punto porcentual en su ratio combinado, situándose en el 92,8%, al tiempo que la ratio de Solvencia II ha caído ocho puntos, hasta el 211%.

"Los excelentes resultados para los primeros nueve meses reflejan la implementación exitosa de nuestro plan estratégico, continuando el fuerte crecimiento del grupo apoyado por todos los segmentos de negocio", ha subrayado el director financiero de Generali, Cristiano Borean.