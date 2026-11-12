Munich Re gana 5.667 millones hasta septiembre y eleva su objetivo anual a 6.600 millones

Munich Re obtuvo un beneficio neto de 5.667 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, frente a los 5.176 millones del mismo periodo del año anterior.

La evolución del negocio ha llevado al grupo a elevar su objetivo de ganancias para el conjunto del ejercicio de 6.300 a 6.600 millones de euros, apoyado en los resultados operativos de sus distintas áreas y en unos gastos por grandes siniestros inferiores a los previstos en el tercer trimestre.

Los ingresos por seguros alcanzaron los 46.583 millones de euros entre enero y septiembre, frente a los 45.162 millones de un año antes.

La rentabilidad sobre recursos propios anualizada se situó en el 21,9%, por encima del 20,8% registrado en el mismo periodo de 2025, mientras que el coeficiente de solvencia cerró septiembre en el 301%, frente al 298% de finales del ejercicio anterior.

"Munich Re logró un crecimiento rentable en los primeros nueve meses del año", ha señalado Andrew Buchanan, director financiero del grupo. El directivo destacó la expansión en segmentos menos volátiles, como el reaseguro de vida y salud, y vinculó la revisión de las previsiones con los resultados operativos de todas las áreas de negocio.

En el tercer trimestre, Munich Re registró un resultado neto de 1.742 millones de euros, frente a los 1.997 millones obtenidos un año antes.

La compañía atribuye la comparación desfavorable, en particular, a que el tercer trimestre de 2025 se había beneficiado de unos gastos por grandes siniestros excepcionalmente bajos. Los ingresos por seguros, en cambio, aumentaron hasta los 16.626 millones, desde los 14.575 millones del ejercicio anterior.

Área de reaseguros

El área de reaseguros aportó 1.479 millones de euros al beneficio trimestral, frente a los 1.693 millones de un año antes.

Dentro de esta actividad, el reaseguro de vida y salud mejoró su resultado neto hasta los 340 millones, desde los 286 millones anteriores, y elevó su resultado técnico total a 493 millones.

La captación de nuevo negocio y una evolución favorable de la mortalidad impulsaron este desempeño.

Los ingresos del segmento de vida y salud alcanzaron los 3.769 millones de euros, frente a los 2.868 millones del tercer trimestre de 2025. Munich Re destaca el crecimiento en todas sus regiones clave, especialmente en Norteamérica, Reino Unido y Asia.

El reaseguro de daños obtuvo un beneficio trimestral de 938 millones de euros, frente a los 1.187 millones de un año antes, con un ratio combinado del 80%, frente al 62,7% anterior. Los gastos por grandes siniestros ascendieron a 646 millones de euros, después de retrocesión y antes de impuestos, frente a los 118 millones del mismo trimestre de 2025. Aun así, representaron el 14,9% de los ingresos netos por seguros, por debajo del nivel esperado del 18%.

Por su parte, el segmento de Seguros Especializados Globales aportó un resultado neto de 201 millones de euros, frente a los 221 millones anteriores, y situó su ratio combinado en el 83,9%.

En España, Munich Re describe un entorno competitivo y dinámico, en el que apuesta por mantener la disciplina técnica y una suscripción selectiva adaptada a las características de cada riesgo.

ERGO

ERGO contribuyó con 819 millones de euros al beneficio acumulado hasta septiembre, frente a los 796 millones del mismo periodo de 2025. Sus ingresos por seguros aumentaron hasta los 17.360 millones, desde los 16.019 millones anteriores, impulsados por el crecimiento en Alemania y por la evolución del negocio internacional, incluidas las nuevas incorporaciones al perímetro del grupo.

En el tercer trimestre, la aportación de ERGO al resultado neto fue de 263 millones de euros, frente a los 304 millones de un año antes. En su negocio internacional de vida y salud, la compañía destacó el aumento de la liberación del margen de servicio contractual, impulsado en gran medida por el negocio de salud en España y por el de vida y salud en Bélgica.