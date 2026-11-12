Asisa amplía las coberturas de sus seguros de Salud para 2027

Asisa ampliará a partir de 2027 las coberturas de sus seguros de salud con la incorporación de nuevas técnicas quirúrgicas, tratamientos especializados y materiales médicos "avanzados", según ha informado este jueves en un comunicado.

Las nuevas coberturas incluyen avances en cirugía robótica, prevención del cáncer de mama, tratamiento de arritmias cardíacas y medicina hiperbárica, así como la incorporación de nuevos materiales utilizados en intervenciones quirúrgicas.

En el caso de la cirugía robótica, la franquicia será de 7.000 euros para intervenciones urológicas y de 12.000 euros para cirugía general y del aparato digestivo.

Para la cirugía profiláctica de mama y los tratamientos electrofisiológicos de las arritmias, la franquicia será de 5.000 euros.

Respecto a los materiales y tratamientos, se incorporan las mallas para tratamiento de incontinencia urinaria, mallas biológicas para reparación de la pared abdominal o torácica y nuevos biomateriales, como sustitutivos óseos y sustancias antiadherentes.

"La ampliación de coberturas prevista para 2027 se enmarca en el compromiso de Asisa con el desarrollo de un modelo asistencial cada vez más completo, que combina la incorporación de los avances médicos y tecnológicos con la prevención, la personalización de la atención y el acompañamiento a los asegurados", ha subrayado la aseguradora.