Allianz ganó hasta septiembre 9.069 millones, un 11,8% más

Allianz registró un beneficio neto atribuido de 9.069 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 11,8% más.

"El beneficio operativo récord de 14.100 millones de euros obtenido por Allianz en los nueve primeros meses de 2026 refleja la ejecución disciplinada de nuestra estrategia. No obstante, no nos detenemos: en un momento en el que a muchas personas les resulta cada vez más difícil acceder a soluciones de protección y jubilación, trabajamos para aprovechar nuestra escala y experiencia con el fin de ofrecer a nuestros clientes soluciones pertinentes y asequibles", ha destacado el consejero delegado de Allianz, Oliver Bäte.

Por segmentos, el negocio de Seguros de Daños y Accidentes ('Property-Casualty') registró un volumen de negocio de 70.500 millones de euros (+5,5%) con un beneficio operativo de 7.075 millones (+3,2%).

Mientras que Vida y Salud ('Life/Health') redujo un 4% sus ingresos, hasta 65.800 millones, con un resultado operativo de 4.367 millones (+3,1%).

La rama de Gestión de Activos ('Asset Management') generó 7.100 millones (+14,3%) y obtuvo un beneficio operativo de 2.909 millones (+20,3%).

De su lado, la facturación alcanzó los 143.000 millones de euros hasta septiembre, un incremento del 1,2% respecto a 2025, mientras que el beneficio operativo se situó en los 14.099 millones de euros, un 7,8% más.

Al cierre de septiembre de 2026 el patrimonio neto de los accionistas alcanzó los 60.700 millones de euros, una caída del 3,4% respecto a principio de año; el margen de servicio contractual neto (CSM) marcó los 35.700 millones, por debajo del trimestre anterior; la ratio de capitalización de Solvencia II se situó en el 219% y los activos bajo gestión de terceros alcanzaron los 2,15 billones de euros.

Resultados trimestrales

En cuanto a su resultado entre julio y septiembre, la firma alemana se anotó un beneficio neto atribuido de 2.784 millones de euros, un 2,2% por debajo del tercer trimestre de 2025, no obstante, cifró el crecimiento de sus ingresos en un 3,8%, hasta los 44.400 millones de euros.

La aseguradora ha aumentado el límite superior de las previsiones de beneficio operativo para el conjunto del año 2026 los 18.600 millones de euros.

Allianz ha informado de la finalización en el mes de septiembre del programa de recompra de acciones anunciado en enero que cierra con un importe total de 2.500 millones de euros.