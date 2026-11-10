Verti supera las 500.000 pólizas en España a las puertas de cumplir 16 años de actividad

La aseguradora digital Verti ha superado la cifra de 500.000 pólizas en el mercado español a las puertas de cumplir 16 años de trayectoria.

La entidad ha ido adaptando progresivamente su propuesta a la evolución de los hábitos de consumo, según ha informado este martes.

En la actualidad, el 85% de las operaciones relacionadas con la gestión de pólizas y el trámite de siniestros se realizan de forma completamente autónoma a través de las plataformas digitales de la aseguradora.

Esta evolución también se refleja en sus indicadores de satisfacción.

De este modo, Verti registra un 'Net Promoter Score (NPS)' global de 65 puntos en sus áreas de Prestaciones de Autos, Hogar y Asistencia en Carretera, métrica que evalúa el nivel de recomendación de los usuarios.

Asimismo, sus procesos de venta se han situado en las primeras posiciones del estudio de Innovación Aseguradora durante diez ediciones consecutivas, al tiempo que su aplicación móvil destaca entre las mejor valoradas dentro del segmento de aseguradoras digitales en España.

Desde su lanzamiento centrado en los ramos de autos, motos y hogar, la aseguradora ha ido ampliando su oferta hacia nuevas necesidades de cobertura.

Herramientas tecnológicas

Entre las soluciones incorporadas durante estos años se encuentran el Seguro 6 Ruedas, que permite asegurar conjuntamente coche y moto, los seguros para mascotas y, más recientemente, el seguro de movilidad para patinetes eléctricos.

Verti ha señalado que continuarán enfocados en la optimización de sus procesos digitales y en la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas para simplificar la relación de los clientes con sus seguros.