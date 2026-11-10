Siete de cada diez españoles quieren hablar con una persona al comunicar un siniestro

La digitalización avanza en el sector asegurador, pero los clientes siguen exigiendo atención humana en los momentos de mayor necesidad.

El 69,7% de los españoles prefiere comunicar un siniestro a una persona, por teléfono o en una oficina, según el estudio Percepciones sobre la interacción personal en la era digital, de Reale Seguros.

La investigación, realizada mediante entrevistas online en las 17 comunidades autónomas, sitúa la gestión de siniestros como el terreno donde la cercanía humana resulta más determinante. Cuando el siniestro tiene un alto impacto emocional, la preferencia por hablar directamente con alguien asciende al 72,3%.

Además, el 90,9% de los encuestados considera importante o muy importante poder contar con una persona durante todo el proceso de gestión.

La principal fuente de desconfianza hacia los procesos digitales de una aseguradora es, precisamente, "no poder hablar con nadie": esa opción concentra el 45,9% de las respuestas.

La atención presencial conserva un peso notable, incluso en las grandes ciudades. Ante un siniestro, el 23,9% de los españoles preferiría acudir en persona a su agencia o mediador si las circunstancias se lo permitieran.

La diferencia entre entornos urbanos y rurales es mínima: en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, el porcentaje alcanza el 25,5%, frente al 23,9% en ciudades de más de 500.000 habitantes. Todos los tramos de población analizados superan el 20%, lo que indica que la cercanía física sigue siendo una demanda transversal.

Autogestión digital

La apertura a la autogestión digital aumenta en las gestiones rutinarias. Casi la mitad de los consultados, el 46,7%, asegura no necesitar atención telefónica o presencial para cambiar sus datos de contacto o la cuenta bancaria vinculada a su seguro.

Aun así, la disponibilidad de apoyo humano sigue siendo relevante: para el 49,7%, lo más importante es saber que existe una persona disponible si surge un problema y poder recibir asesoramiento personalizado.

Desde Reale Seguros concluyen que la digitalización debe complementar, no sustituir, la relación personal con el cliente.

"El valor está en ofrecer herramientas ágiles sin dejar de lado la capacidad de escuchar y asesorar de forma personalizada", señala la compañía en la nota de prensa.

El estudio, elaborado en 2026 con personas de entre 18 y 75 años, subraya la necesidad de combinar la eficiencia de la inteligencia artificial y la automatización con la empatía, la orientación y la confianza que aportan las personas, especialmente en servicios tan sensibles como los seguros.