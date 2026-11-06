Generali refuerza su oferta de ahorro conservador con rentabilidades garantizadas de hasta el 2,9% TAE

Generali España ha actualizado su catálogo de productos de ahorro garantizado. La aseguradora intensifica su apuesta por el ahorrador conservador a través de Generali Ahorro Objetivo y soluciones de jubilación.

En concreto, ofrece rentabilidades de hasta el 2,9% TAE a cinco años y se apoya en su red de más de 3.000 mediadores para diseñar planes financieros individualizados.

La compañía busca ofrecer previsibilidad y rentabilidad a quienes priorizan la conservación del capital, en un contexto en el que los depósitos bancarios de los hogares españoles superaron los 1,1 billones de euros en agosto de 2026, un 3,1% más que un año antes, según datos del Banco de España recogidos por Generali.

Kenya Guillén, head of Life de Generali España, explica que la capacidad de elevar estas rentabilidades se apoya en el entorno de tipos de interés a medio y largo plazo y en la gestión eficiente de las inversiones que respaldan las garantías.

"Tener un perfil conservador no significa renunciar a obtener rentabilidad por el ahorro. No todo el dinero que ahorramos tiene la misma finalidad ni vamos a necesitarlo en el mismo momento", añade Guillén.

Una vez contratado el producto, la rentabilidad queda garantizada a vencimiento durante todo el plazo elegido, con independencia de la evolución posterior de los tipos de interés. Las condiciones se revisan periódicamente según el mercado, pero el cliente mantiene la protección contratada.

Guillén remarca que "lo importante para el cliente es que, una vez contratado, la rentabilidad queda garantizada a vencimiento durante todo el plazo elegido, ocurra lo que ocurra después con los tipos".

Estrategia financiera

La aseguradora no plantea competir con la liquidez inmediata de los depósitos, sino complementar la estrategia financiera de las familias.

Junto a Generali Ahorro Objetivo, la oferta incluye planes de previsión asegurados (PPA) y planes de pensiones orientados a la preparación de la jubilación.

En el caso de los PPA, la compañía ha lanzado una campaña con incentivos promocionales de hasta el 3,5% para traspasos de entrada, sujetos a sus condiciones, a los que se suma una rentabilidad actual del producto del 1,25% TAE.

En los planes de pensiones, los incentivos promocionales pueden alcanzar el 4,5%, conforme a las condiciones específicas de la campaña.

La aseguradora también incorpora soluciones de rentas destinadas a transformar el ahorro acumulado en ingresos periódicos o a planificar la transmisión del patrimonio, con tipos de interés técnicos de hasta el 3,4%, según las condiciones de cada solución.

Para los perfiles conservadores, la propuesta se completa con modalidades PIAS y SIALP, que combinan un tipo de interés garantizado con participación en beneficios que se acredita semestralmente.

Guillén destaca que la demanda se observa en los tres horizontes de Ahorro Objetivo, ya que el diseño permite diversificar el ahorro en distintos tramos temporales. "Más que elegir un plazo, recomendamos empezar por el objetivo y, con el asesoramiento de un mediador, repartir el ahorro según cuándo se va a necesitar", afirma.

En materia de herencias y transmisión patrimonial, la directiva explica que Generali Ahorro Objetivo encaja especialmente en la preservación de capital, mientras que las soluciones de rentas suelen utilizarse para generar ingresos y planificar la sucesión.

Estas últimas tienen especial interés entre personas próximas a la jubilación o ya jubiladas, impulsadas también por la fiscalidad favorable de las rentas vitalicias.