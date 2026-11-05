BBVA Allianz suma el seguimiento de siniestros de hogar a la 'app' del banco

BBVA Allianz ha incorporado una nueva funcionalidad en su aplicación móvil que permite a sus clientes comunicar y realizar el seguimiento en tiempo real de los siniestros de hogar directamente desde la 'app' de BBVA en España.

La herramienta facilita conocer la evolución de un expediente desde su apertura hasta su resolución, aportando mayor transparencia, autonomía y comodidad durante todo el proceso, según ha informado este jueves.

A través de esta nueva funcionalidad, los usuarios podrán consultar en qué fase se encuentra su expediente, conocer las actuaciones realizadas y activar notificaciones para recibir información sobre cualquier novedad relevante.

"Queremos ofrecer a nuestros clientes una experiencia cada vez más sencilla, transparente y adaptada a la forma en que hoy se relacionan con los servicios financieros y aseguradores. Esta nueva funcionalidad les permite acceder a la información de forma inmediata y mantenerse informados en todo momento sobre la evolución de su siniestro", ha subrayado la consejera delegada de BBVA Allianz, Maite Archaga.

El servicio está integrado en 'Espacio Seguros', el área de la 'app' de BBVA que concentra toda la información aseguradora de los clientes, y también puede utilizarse desde la zona de emergencias o desde el detalle de la póliza.

Estrategia

"Conocer el estado de un siniestro requería en muchos casos contactar telefónicamente con la aseguradora. A partir de ahora los clientes pueden acceder a la información cuando lo necesiten y desde cualquier lugar, manteniendo abierta la posibilidad de contar con el apoyo de un agente especializado si así lo requieren", han remarcado desde la entidad.

El lanzamiento de esta funcionalidad forma parte de una estrategia más amplia de transformación de la experiencia de cliente impulsada por BBVA Allianz, basada en la combinación de tecnología, digitalización y atención personalizada.

En este sentido, la compañía utiliza ya soluciones de inteligencia artificial (IA) para gestionar más de 2,3 millones de llamadas al año, analizando automáticamente las interacciones con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, optimizar procesos y liberar tiempo para que los equipos puedan centrarse en aquellas gestiones donde la intervención humana aporta un mayor valor.

Estas capacidades tecnológicas apoyan además la gestión de más de 250.000 operaciones de servicio anuales.

La firma espera extender progresivamente este tipo de capacidades a otras modalidades de seguro y seguir ampliando las gestiones que los clientes pueden realizar directamente desde la 'app' de BBVA.