El coste de los planes médicos en España moderará su crecimiento al 9% en 2027

El incremento medio en el coste de los planes médicos para las empresas en España experimentará una leve desaceleración de cara a 2027, situándose en el 9%, frente al 10% registrado en 2026.

Esta previsión, recogida en el informe 2027 Global Medical Trend Rates elaborado por Aon, equipara el ritmo de crecimiento español al promedio estimado a escala global, que pasa del 9,8% en 2026 al 9,0% proyectado para 2027.

El estudio refleja una moderación en la tendencia alcista de los costes sanitarios en la mayoría de los mercados internacionales.

Aunque el entorno actual continúa marcado por la incertidumbre geopolítica y la transformación derivada de la inteligencia artificial, factores macroeconómicos como el control de la inflación y la mayor estabilidad en las divisas han contribuido a mitigar las presiones financieras sobre la cobertura sanitaria.

En el marco regional europeo, el aumento medio previsto para 2027 será del 7,5% (frente al 8,2% de 2026), mientras que en regiones como Oriente Medio y África se situará en el 12,2% o en el 10,4% en América Latina y el Caribe.

Coberturas corporativas

Otro factor emergente que está influyendo en los costes sanitarios a escala mundial es el uso creciente de medicamentos GLP-1 para el tratamiento de la diabetes y la obesidad.

Disponibles ya en cerca del 70% de los países incluidos en la muestra y cada vez más integrados en las coberturas corporativas, su adopción creciente anticipa una presión adicional sobre los costes farmacéuticos de los planes de salud en los próximos ejercicios.

Frente a este escenario de incrementos continuos, Aon aconseja a las organizaciones rediseñar sus modelos de beneficios, combinando la optimización de coberturas con planes activos de bienestar que logren colectivos amplios y equilibrados para estabilizar las primas en el largo plazo.

"Este enfoque permite gestionar mejor el gasto y contribuir a mejorar la salud de los empleados. No se trata únicamente de atender a la subida prevista, sino de reforzar una estrategia de beneficios a largo plazo. En esa tarea, los datos permiten comprender qué factores están detrás del gasto y orientar las decisiones sin perder de vista el valor de la cobertura", destaca Carmen Burgos, directora general de Health Solutions de Aon España.