El ahorro gestionado por los seguros alcanza los 233.600 millones de euros hasta septiembre, un 6,8% más

El ahorro gestionado por las aseguradoras se elevó a 233.565 millones de euros en el conjunto de los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 6,8%, según ha informado Unespa.

A esta cantidad hay que sumar otros 72.232 millones correspondientes al patrimonio de los planes de pensiones cuya gestión corre a cargo de aseguradoras, que aumentaron un 8,9% interanual.

Asimismo, el sector asegurador tenía encomendados 305.798 millones de euros al acabar el tercer trimestre del año, un 7,3% más que en septiembre de 2025.

Por su parte, los productos que más crecieron en comparación con el año anterior fueron la transformación de patrimonio en rentas vitalicias, que elevaron su patrimonio bajo gestión un 22,2% y se situaron en 3.099,71 millones de euros.

Le siguen los unit-linked, que aumentaron las provisiones técnicas un 18,9%, hasta situarse en 34.164,62 millones de euros.

Por líneas de producto

Los capitales diferidos crecieron un 7,3%, hasta los 58.415,87 millones; las rentas vitalicias lo hicieron en otro 5,2%, hasta 102.414,19 millones; mientras los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) se incrementaron un 3,1%, hasta 14.367,04 millones de euros.

En cuanto a las demás líneas de producto, los planes de previsión asegurados (PPA) registraron una caída del 6%, hasta 9.490,21 millones, y los seguros individuales de ahorro a largo plazo (Sialp) mostraron un descenso del 5,1%, hasta 3.379,32 millones de euros.

Los ingresos por primas del negocio de vida riesgo se situaron en 4.733 millones de euros al finalizar los nueve primeros meses de 2026, un 7,3% más que el año anterior.