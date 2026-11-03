VidaCaixa gana 1.103 millones hasta septiembre, un 10% más

VidaCaixa registró un beneficio neto consolidado de 1.103 millones de euros hasta septiembre, un 10% más, y los recursos totales de clientes gestionados alcanzaron los 145.456 millones, un 7,7% más.

Por su parte, las primas y aportaciones ascendieron a 13.318 millones, un 40,1% más, según ha informado este martes.

Los seguros de ahorro gestionado y las rentas vitalicias supusieron más de 93.600 millones, un 11% más que en el mismo período del año anterior, y la entidad ha destacado que las rentas vitalicias son el seguro que más volumen de ahorro concentra, alrededor de un 50% de este total.

Hasta septiembre, VidaCaixa abonó 4.345 millones en prestaciones en España y Portugal, un 2,4% más, y casi el 90% de las prestaciones abonadas se dirigió a personas de más de 65 años.

VidaCaixa ha detallado que los seguros de ahorro individuales registraron 9.661 millones en primas, un 51% más, y ha destacado la evolución de las rentas vitalicias, con un incremento del 18%, hasta 4.184 millones.

Inversiones

Ha añadido que el servicio MyBox Jubilación sumó 925 millones en primas y aportaciones, un 31% más, y sumó más de 375.000 clientes, y que las aportaciones a planes de pensiones individuales ascendieron a 749 millones, un 15% más.

Por otro lado, las inversiones gestionadas por VidaCaixa tuvieron rentabilidades del 4,8% a cinco años y de 5,09% a 10 años, frente al 4,7% a cinco años y 4,5% a 10 años del mercado.

Las primas de seguros de vida-riesgo individuales alcanzaron los 1.007 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 14%, y la entidad ha explicado que más de la mitad de las primas proceden de MyBox Vida.

Por su parte, en el segmento de empresas y autónomos, las primas y aportaciones alcanzaron los 901 millones de euros, un 21% más que el año pasado, de los que 776 millones corresponden a seguros de ahorro (+17%), 657 millones a planes de pensiones (+37%) y 468 millones a seguros de vida (+10%).