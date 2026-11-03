Mutua Madrileña asegura los primeros 20 coches autónomos de Uber y WeRide en España

Mutua Madrileña ha asegurado los 20 vehículos que forman parte del primer piloto de coches autónomos que Uber y WeRide han puesto en marcha en España en colaboración con la Comunidad de Madrid.

Los vehículos comenzaron a circular en pruebas por la capital en octubre, inicialmente con la supervisión de un operador de seguridad a bordo, según ha informado este martes.

"Participar en el proyecto permitirá a Mutua Madrileña conocer de primera mano cómo funcionan este tipo de flotas y cómo evoluciona el riesgo en condiciones reales. Los datos obtenidos servirán para estudiar qué modelos de aseguramiento pueden adaptarse mejor a los vehículos autónomos", ha detallado la firma.

La aseguradora busca obtener experiencia directa sobre uno de los cambios que marcarán la evolución del seguro de Autos: cómo proteger a las víctimas, cómo repartir las responsabilidades entre los distintos actores y cómo asegurar los vehículos a medida que la conducción autónoma vaya ganando peso en España.

"El principal valor de este piloto es que nos permitirá obtener experiencia real para entender mejor cómo evoluciona el riesgo y qué modelos de aseguramiento serán los más adecuados para la movilidad autónoma", ha remarcado Jesús del Río, subdirector general del Negocio Asegurador de Mutua Madrileña.

Nuevo escenario

Así, la compañía ha asegurado que la conducción autónoma obligará al seguro de Autos a evolucionar a medida que aumente el nivel de automatización. Mientras siga existiendo responsabilidad del conductor, las coberturas tradicionales convivirán con nuevos riesgos vinculados al software, la conectividad, los sistemas de conducción y otros componentes tecnológicos.

“El seguro de Autos no desaparece con la conducción autónoma. Evoluciona, cambia quién es el asegurado y amplía los riesgos que deben cubrirse, pero seguirá actuando como primera capa de protección e indemnización”, ha añadido Jesús del Río.

En esta línea, la aseguradora prevé un cambio en las responsabilidades. En los robotaxis y las flotas autónomas también cambiará el reparto de responsabilidades. El propietario o el operador de la flota tenderá a ser el asegurado, mientras que el fabricante, el proveedor del sistema de conducción o la plataforma podrán asumir responsabilidades en función del origen del siniestro.