Mapfre Global Risks firma un acuerdo con Macquarie para impulsar el aseguramiento de sus activos en Latinoamérica

Mapfre Global Risks ha firmado un acuerdo de colaboración con Macquarie Asset Management. La compañía busca generar nuevas oportunidades de negocio en el segmento de los grandes riesgos corporativos en Latinoamérica.

Tras este acuerdo, Macquarie identificará y presentará potenciales clientes a Mapfre Global Risks, incluidas compañías de su cartera de participadas, según ha informado este martes.

"La alianza supone un nuevo paso en la relación entre ambas compañías y abre la puerta a una colaboración más estrecha en la gestión y transferencia de riesgos vinculados a infraestructuras y otros activos estratégicos en la región", ha explicado la aseguradora.

También permitirá a Mapfre Global Risks reforzar su posicionamiento como aseguradora de referencia para la cartera de activos de Macquarie en Latinoamérica.

El acuerdo fue suscrito por Álvaro Núñez, Chief Strategy and Business Development Officer de Mapfre Global Risks, y James Jackson, Managing Director de Macquarie Asset Management, y formalizado en un reciente encuentro en la sede regional de Macquarie para las Américas, en Nueva York.

Cabe recordar que Mapfre y Macquarie mantienen una sólida relación desde 2021, cuando establecieron una alianza de inversión institucional centrada en activos alternativos, especialmente en infraestructuras e inmobiliario europeo.