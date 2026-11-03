Helvetia y Caixa Ontinyent renuevan su acuerdo de seguros por otros cinco años
Ambas entidades seguirán impulsando conjuntamente los negocios de No Vida, Vida y Pensiones.
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Helvetia y Caixa Ontinyent han renovado por cinco años su acuerdo de distribución exclusiva de seguros de No Vida, Vida y Pensiones.
La renovación llega tras una reciente jornada de trabajo celebrada en Madrid entre representantes de ambas entidades y reafirma el compromiso compartido con el crecimiento del negocio, según han informado este martes.
Caixa Ontinyent cuenta actualmente con 45 oficinas, más de 60.000 clientes y 1.472 millones de euros en activos.
"Esta renovación refuerza una relación construida durante décadas y nos permite seguir acompañando a Caixa Ontinyent con una oferta aseguradora adaptada a sus clientes", ha subrayado Agustín Matey.
Por su parte, José Francisco Sanfélix ha destacado que "la continuidad de esta alianza aporta estabilidad y nos ayuda a seguir ofreciendo soluciones aseguradoras competitivas y cercanas a nuestros clientes".
Con esta renovación, ambas entidades seguirán impulsando conjuntamente los negocios de No Vida, Vida y Pensiones.