De izquierda a derecha: José Francisco Sanfélix, director general de Caixa Ontinyent y Agustín Matey, director de Bancaseguros de Helvetia. Caixa Ontinyent y Helvetia.

Helvetia y Caixa Ontinyent renuevan su acuerdo de seguros por otros cinco años

Helvetia y Caixa Ontinyent han renovado por cinco años su acuerdo de distribución exclusiva de seguros de No Vida, Vida y Pensiones.

La renovación llega tras una reciente jornada de trabajo celebrada en Madrid entre representantes de ambas entidades y reafirma el compromiso compartido con el crecimiento del negocio, según han informado este martes.

Caixa Ontinyent cuenta actualmente con 45 oficinas, más de 60.000 clientes y 1.472 millones de euros en activos.

"Esta renovación refuerza una relación construida durante décadas y nos permite seguir acompañando a Caixa Ontinyent con una oferta aseguradora adaptada a sus clientes", ha subrayado Agustín Matey.

Por su parte, José Francisco Sanfélix ha destacado que "la continuidad de esta alianza aporta estabilidad y nos ayuda a seguir ofreciendo soluciones aseguradoras competitivas y cercanas a nuestros clientes".

Con esta renovación, ambas entidades seguirán impulsando conjuntamente los negocios de No Vida, Vida y Pensiones.