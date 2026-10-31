El día de Todos los Santos pone el foco en el seguro de decesos: la mitad de los españoles aún no tienen cubierto su sepelio

El día de Todos los Santos vuelve a convertir los cementerios en uno de los escenarios más visitados del país. Entre flores, visitas familiares y recuerdo de los seres queridos, también se reabre una conversación poco habitual el resto del año: quién asumirá, llegado el momento, el coste y la organización de un funeral.

Para millones de españoles, la respuesta está en el seguro de decesos. Al cierre de 2025, el 44,3% de la población, unos 21,8 millones de personas, contaba con esta protección, según Unespa.

Su éxito no se explica únicamente por la cobertura económica. A diferencia de los seguros de vida habituales en Francia, Reino Unido o Alemania , el producto español ofrece un servicio integral: la aseguradora asume las llamadas, los traslados, los certificados de defunción, los trámites registrales, el tanatorio, las flores y la inhumación o incineración.

"El seguro de decesos presenta tres principales diferencias con un seguro de vida tradicional", explica Paloma Ladrón de Guevara, directora de Producto e Inteligencia de Negocio de Santalucía.

"La primera y más importante se encuentra en la finalidad de la protección y, especialmente, en la forma de prestar el servicio. Mientras que el seguro de vida tradicional se orienta a proporcionar una compensación económica a los beneficiarios tras el fallecimiento, el seguro de decesos español va un paso más allá: ofrece una solución integral que combina la organización y prestación del servicio funerario con el acompañamiento a las familias en un momento especialmente delicado", explica.

La segunda diferencia, según la aseguradora, es su vocación familiar: "El seguro de decesos normalmente está orientado a una cobertura de ámbito familiar, mientras que en un seguro de vida normalmente se cubre a un solo titular".

Y por último "acompaña a las personas cuando más lo necesitan y por ello no tiene edad máxima de cobertura. De hecho, lo normal es que personas con edad avanzada estén aseguradas".

A comienzos del siglo XX

El seguro de decesos nació a comienzos del siglo XX de la mano de hermandades gremiales, cofradías y cajas de previsión popular. En una época sin una red pública de protección social suficiente, el temor de muchas familias trabajadoras era no poder costear un entierro digno o convertirse en una carga económica para sus allegados.

De aquel origen procede también su carácter familiar. Durante décadas, las pólizas incluían a todos los miembros del hogar y un cobrador pasaba mensualmente a recoger la prima casa por casa.

Esa inercia cultural ha hecho que millones de españoles sigan asegurados desde la infancia. De hecho, las pólizas suelen proteger a varias generaciones de una misma familia y la cobertura se mantiene alta en todos los tramos de edad.

"El seguro de decesos forma parte de la cultura española desde hace generaciones. Responde a una idea muy arraigada: que el fallecimiento de un ser querido no suponga una carga económica ni organizativa para la familia en un momento especialmente difícil", señalan desde Aura Seguros.

Algunas pólizas incluyen o gestionan también la publicación de esquelas en prensa dentro del servicio funerario, aunque la cobertura, el tamaño admitido y el límite económico dependen de las condiciones particulares de cada contrato.

El coste puede ser relevante. En La Voz de Galicia, una esquela a página completa tiene una tarifa de 8.800 euros, según las tarifas oficiales del medio gallego.

El producto ha ido ampliando su oferta para intentar conservar su relevancia. "Hoy no se limita al servicio funerario. También incluye traslados, asistencia en viaje, gestión de trámites, asesoramiento jurídico y telemedicina", destacan desde Aura Seguros, que pone especial foco en las coberturas en vida, como la ayuda a la dependencia.

El envejecimiento de la población y el encarecimiento de los servicios funerarios obligan a las aseguradoras a equilibrar la calidad del servicio con la sostenibilidad de sus precios. "El contexto demográfico y la evolución de los costes obligan a las aseguradoras a buscar un equilibrio constante entre competitividad y sostenibilidad técnica", reconoce Manuel Cepero, responsable de Asistencia Familiar en Helvetia Caser.

"Aunque el cliente puede aceptar incrementos de precio cuando percibe un valor añadido claro, las compañías debemos gestionar cuidadosamente los márgenes para seguir siendo competitivas", añade.

Pese a su arraigo, el seguro de decesos apenas tiene equivalente fuera de España. En el resto de Europa, la muerte se afronta principalmente mediante seguros de vida o ahorro individual, sin que exista un producto masivo que combine capital, gestión del sepelio y asistencia a la familia.

En España, en cambio, el seguro de decesos ha convertido un momento de duelo en un servicio profesionalizado y, al mismo tiempo, en uno de los negocios más estables del sector asegurador.

El principal desafío ahora es conectar con las nuevas generaciones. "El reto sigue siendo aumentar la penetración entre los jóvenes", remarca Cepero.

Para ello, "se están incorporando garantías y servicios más alineados con sus necesidades cotidianas, así como una comunicación más digital y adaptada a los nuevos hábitos de consumo", subraya el responsable de Asistencia Familiar en Helvetia Caser.

Santalucía considera que aún hay margen de crecimiento pese a la madurez del producto. "El principal reto está en evolucionar la percepción tradicional del seguro y conectar con las necesidades de las nuevas generaciones, las distintas estructuras familiares y los clientes que buscan soluciones más flexibles y digitales", señala Ladrón de Guevara.