Mapfre gana 924 millones hasta septiembre, un 11,5% más, impulsada por Iberia

Mapfre obtuvo un beneficio neto de 924 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 11,5% más que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles.

La mejora del negocio en Iberia y Norteamérica y la contribución del resultado financiero compensaron el impacto de las catástrofes naturales en Latinoamérica. En concreto, el terremoto de Colombia de agosto, cuyo coste para el grupo se estima en 83 millones de euros netos de impuestos y minoritarios.

Las primas superaron los 22.800 millones de euros, un 2% más, con avances tanto en vida, que creció un 5%, como en no vida, que aumentó un 1,1%. A tipos de cambio constantes, el incremento del volumen de negocio fue del 0,7%.

Asimismo, el consejo de administración aprobó un dividendo a cuenta de los resultados de 2026 de ocho céntimos por acción, que se abonará el próximo 26 de noviembre.

"El crecimiento rentable del negocio y el aumento del dividendo que acabamos de anunciar reflejan nuestra capacidad para seguir creando valor para clientes y accionistas", ha remarcado Antonio Huertas, presidente y consejero delegado de Mapfre.

En el segmento de No Vida, el ramo de Autos creció un 2,1%, hasta los 5.045,1 millones, mientras que Seguros Generales cayó un 1,7%, hasta 6.467,8 millones, y Salud y Accidentes alcanzó los 2.080,1 millones, un 9,8 más. El reaseguro en este segmento fue de 6.031,5 millones, un 0,4% menos.

En lo que respecta a Vida, el ramo de Riesgo avanzó un 6,6%, hasta los 2.167,8 millones, mientras que Ahorro creció un 3,7%, hasta los 2.716,5 millones. El reaseguro se situó en 449,1 millones, un 5,6% más.

Por regiones

A nivel de grupo, el ratio combinado en No Vida subió en 0,9 puntos porcentuales, hasta el 93,5%, debido tanto a la mayor siniestralidad como los mayores costes. El ratio combinado de Vida Riesgo subió en 2,8 puntos, hasta el 87,4%.

Por otra parte, Iberia cerró septiembre con un beneficio de 413 millones de euros, un 19% más, apoyado en la mejora de la rentabilidad técnica de sus principales negocios. España aportó algo más de 404 millones, un 19,9% más, mientras que Portugal obtuvo 8,7 millones, un 13,2% menos.

Las primas de la región alcanzaron los 7.891 millones de euros, un 0,9% más. De ese importe, 7.531 millones correspondieron a España, con un avance del 0,3%, y 359 millones a Portugal, donde crecieron un 13,6%.

El resultado conjunto de Latinoamérica cayó un 10,7%, hasta los 303 millones de euros, afectado por diversos eventos naturales. Brasil mantuvo una evolución positiva, con un beneficio superior a los 203 millones, un 2% más, respaldado por el resultado financiero y la rentabilidad técnica.

Las primas en Brasil aumentaron un 1,1% en euros, hasta los 3.349 millones, favorecidas por la apreciación del real. En moneda local, sin embargo, retrocedieron un 4,2%, en un contexto de elevados tipos de interés que siguió condicionando la contratación de seguros vinculados a créditos.

En el resto de Latinoamérica, las primas crecieron un 7,7%, hasta los 4.459 millones de euros, aunque el ratio combinado repuntó cinco puntos, hasta el 101%, por la mayor incidencia de catástrofes y fenómenos meteorológicos.

México obtuvo un beneficio de 19,6 millones de euros, frente a los 37,3 millones de un año antes, con presión sobre los costes de los siniestros de salud y automóviles. Colombia registró pérdidas de 10,8 millones, frente a un beneficio de 13,8 millones en septiembre de 2025, afectada por el terremoto y por el aumento de la siniestralidad en autos.

Norteamérica obtuvo un beneficio de 112 millones de euros, un 12,4% más, que la compañía sitúa como su mejor resultado en la región. El ratio combinado mejoró ocho décimas, hasta el 94,9%, tras las medidas técnicas y los ajustes de tarifas aplicados en los últimos años.

Las primas descendieron un 4,3%, hasta los 1.954 millones de euros, afectadas por la depreciación del dólar. En moneda local, la caída fue del 0,7%. Estados Unidos aportó 106 millones al beneficio, un 24,2% más, mientras que Puerto Rico contribuyó con 5,8 millones.

Mapfre mantiene la previsión de cerrar la adquisición de Safety Insurance en el primer trimestre de 2027.

Por su parte, EMEA registró pérdidas de 2,4 millones de euros, frente a un beneficio de 7,1 millones un año antes. El resultado estuvo condicionado por Italia, que perdió 15 millones tras reforzar en el segundo trimestre las reservas de carteras no rentables.

Mapfre Re, que engloba reaseguro y Global Risks, elevó su beneficio un 11,8%, hasta los 286 millones de euros, pese al impacto estimado de 75 millones del terremoto de Colombia. Las primas descendieron un 0,4%, hasta los 6.342 millones, y el ratio combinado aumentó 1,5 puntos, hasta el 95,3%.

En el conjunto del grupo, el ratio combinado de no vida se situó en el 93,5%, nueve décimas más que un año antes.

La rentabilidad sobre fondos propios (ROE) alcanzó el 12,8%, cuatro décimas más.